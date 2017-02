Arădeanul care a inventat „Skillz”, jocul cu 1,5 milioane de descărcări

Trăim într-o lume în care reţelele de socializare, aplicaţiile şi mediul virtual, în general, sunt prezente în viaţa noastră, zi de zi. Unele proiecte de acest gen au pornit din dorinţa de a experimenta, de a crea ceva nou şi frumos. Şi astfel, uşor, uşor, au ajuns renumite, cu milioane de descărcări şi mii de oameni încântaţi. Un astfel de exemplu este şi jocul Skillz, creat de arădeanul Laurenţiu Popa.

Creatorul

Laurenţiu Popa are 24 de ani, este căsătorit, a absolvit Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad, specializarea Informatică, iar în momentul de faţă lucrează la o firmă de programare din Timişoara, având funcţia de programator. Şi este inventatorul jocului ,,Skillz”!

Despre joc

Când a creat acest joc, a făcut-o dorindu-şi să înveţe să dezvolte aplicaţii pentru sistemele Android şi nu s-a gândit că jocul va avea un asemenea succes. L-a lansat acum un an, în februarie 2016 şi acela a fost primul pas către un succes răsunător. Atunci jocul avea doar 15 nivele, iar acum are 60. De asemenea, Laurenţiu ne informează că, în curând, jocul va fi ,,îmbogăţit” cu încă 10 nivele. A fost creat special pentru dispozitivele care rulează Android, însă, în urma cererilor, a început să lucreze la o variantă şi pentru iOS. În momentul de faţă, jocul este tradus în 11 limbi, este descărcat de peste 1,5 milioane de persoane şi are peste 20.000 de recenzii pe Google PlayStore, având nota de 4.7 din 5 stele posibile.

Caracterizarea inventatorului

Ce este ,,Skillz”? ,,Este un joc de logică care ajută la îmbunătăţirea şi antrenarea multor abilităţi precum atenţia la detalii, rapiditatea, aproximarea, îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea puzzle-urilor şi problemelor de matematică si multe altele”, a explicat Laurenţiu Popa pentru Jurnal arădean/ Aradon. Este un joc relaxant, în acelaşi timp, care te prinde şi te motivează să îţi foloseşti logica şi îndemânarea pentru a descoperi noi provocări captivante. De asemenea, jocul poate fi jucat de unul singur sau cu prietenii.

Recomandat de medici!

Una din realizările importante ale acestui joc şi implicit, a lui Laurenţiu, este faptul că anumiţi doctori din ţări străine l-au contactat, pentru a-i spune că recomandă acest joc pentru pacienţii ce suferă de pierderi de memorie, în timp ce unii profesori străini îl recomandă studenţilor pentru a-şi antrena memoria, rapiditatea, creativitatea şi îndemânarea.

Georgiana Bighescu