Arădeni, informatori ai fostei Securităţi

Istoricul Mădălin Hodor, cercetător în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, a făcut publică o listă care conţine 200 de nume ale unor informatori ai Securităţii care colaborau cu organele prin Unitatea Militară 0225, unitatea din cadrul Departamentului Securităţii Statului care se ocupa de urmărirea emigraţiei româneşti. Lista respectivă a provoca valuri în întreaga societate românească, deoarece acolo apăreau nume ale unor personalităţi, cum ar fi Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Cornel Nistorescu, ziarist, sau Dorel Abraham, un cunoscut sociolog. Dar, pe lângă aceste nume cunoscute, pe lista făcută publică de Mădălin Hodor apar şi doi arădeni.

Potrivit documentelor Unităţii Militare 0225, pe lista informatorilor se aflau şi Ştefan Costea, născut în anul 1930 în comuna Şeitin din judeţul Arad, şi Ferdinand Tauber, născut în 1946 în municipiul Arad. Primul dintre ei ar fi colaborat cu Securitatea din postura de sociolog la Centrul de Cercetări Sociologice Bucureşti, iar al doilea din postura de biolog, angajat la Institutul de Biologie Cluj Napoca. Cei doi arădeni, la fel ca toţi ceilalţi aflaţi pe lista informatorilor, ar fi călătorit în străinătate, după care ar fi întocmit rapoarte care au fost predate Securităţii.

„În februarie 1985, generalul-locotenent Aristotel Stamatoiu, şeful Centrului de Informaţii Externe, a emis un ordin prin care le cerea tuturor unităţilor subordonate să-şi actualizeze situaţia surselor aflate în legătură şi să transmită datele lor complete către UM 0503 (Cartoteca CIE). UM 0225, unitatea care se ocupa de urmărirea emigraţiei româneşti, a întocmit un tabel conţinând numele colaboratorilor pe care îi avea în legătură la acea dată, tabel pe care l-a înaintat conform ordinului către UM 0503”, a spus Mădălin Hodor, în Revista 22.

Contrazic documentele

Persoanele publice care apar pe lista de informatori ai Securităţii au reacţionat după dezvăluirea făcută de istoricul Hodor. „De câte ori veneam din străinătate, sau înainte de a pleca în străinătate pentru documentări, trimis fie de Scânteia Tineretului la care am lucrat o vreme, fie de Scânteia, unde am lucrat o altă vreme, deci trimis în aceste delegaţii, întotdeauna aveam plăcerea să mă întâlnesc cu un ofiţer de securitate care mă întreba, îmi cerea informaţii, date. Am dat întotdeauna numai ce am crezut că nu are legătură cu oameni care să tragă ceva de pe urma acestor declaraţii. Practic, nu am scris nimic despre prieteni, despre duşmani, despre jurnalişti, românii întâlniţi în misiuni, despre ofiţeri de securitate pe care i-am mai întâlnit”, a spus Adrian Vasilescu, în prezent consilier al guvernatorului Băncii Naţionale.

Vasilescu este unul dintre informatorii care apar pe lista respectivă. Acesta a insistat asupra faptului că nu a urmărit niciodată pe nimeni şi nici nu a relatat niciodată nimic important către Securitate.