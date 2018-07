Atenție pensionari! O nouă metodă de înșelăciune la Arad

Pensionarul arădean, Pavel, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, ne-a contactat la redacția Jurnal arădean/Aradon pentru a ne spune cum a fost înșelat de către două persoane și cum a rămas fără… 2.300 de lei. Știe că banii nu îi va mai recupera și nu vrea să se facă de râs în fața nimănui, însă își dorește enorm de mult ca povestea lui să fie auzită de toți pensionarii din Arad, pe care vrea să îi pună în „gardă”. Totul pentru ca niciun alt pensionar arădean să nu pățească ca și el.

Metoda „Falcă”

Arădeanul Pavel are peste 70 de ani și ne spune că stătea pe bancă, în fața casei, când a apărut un autoturism cu două persoane. Cel de la volan i-a spus că primarul Gheorghe Falcă a dispus ca pensionarii din Arad, care au peste 60 de ani, să primească un cadou din partea Primăriei Municipiului Arad. „Aveau o valiză mare și în ea erau pături, pilote, cearceafuri și tacâmuri. Mi-au spus dacă pot intra în casă pentru a-mi da «cadoul». I-am crezut. Păreau foarte serioși și credibili și i-am invitat în casă. Ei bine, aici totul s-a schimbat”, ne povestește arădeanul înșelat.

Au fost poftiți în casă

După ce indivizii au intrat în casă aceștia și-au deschis valiza și au început să îi arate produsele pe care arădeanul ar fi trebuit să le primească. Problemele însă, pentru arădean, de abia aici au început. „După ce mi-au arătat produsele, mi-au spus că ar trebui să dau 500 de lei, bani care ar însuma cheltuielile de transport, însă pentru mine au zis că fac o reducere. Mi-au cerut 200 de lei. În acel moment, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și am început să dau înapoi. Din păcate ei erau deja în casa mea”, ne spune pensionarul.

Banii se țin în mai multe locuri în casă

Arădeanul ne-a mai spus că un prieten l-a învățat să nu își țină banii pe care i-a agonisit în același loc și, cel mai probabil, acest lucru a făcut ca suma care i-a fost furată să nu fie mai mare. „Eu țin banii în mai multe locuri în casă. Suma care mi-a fost furată, cei 2.300 de lei, erau înveliți într-o pungă și așezați sub perna de pe pat. Habar nu am când au furat banii de sub pernă. Eu, după ce mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, am început să îi rog să iasă din casa mea. Ei au fost doi și eu singur și foarte stresat că se va întâmpla ceva. A fost un moment de neatenție, însă suficent cât să rămînă fără bani. După ce am reușit să îi scot din casă, m-am întors să caut locurile în care aveam banii, deoarece am simțit că ceva nu este în regulă. Lucru care s-a adeverit. Banii de sub pernă au dispărut. M-am resemnat. Am știut că am fost înșelat și că banii nu am să îi mai văd niciodată”, completează pensionarul Pavel.

„La Poliția Locală Arad am sunat să reclam înșelăciunea, dar mi-au spus că nu au cu să mă ajute. Atare situație, am ales să îmi spun pățania ca să nu mai păţească şi alţii la fel”, a mai spus vârstincul.

Aveți grijă pe cine lăsați în casă!

Dorința lui Pavel este acum ca niciun pensionar să nu treacă prin ce a trecut el. „Îmi doresc ca niciun pensionar să nu mai fie înșelat. Și așa pensiile sunt mici iar banii nu ne ajung pentru mai nimic. Cu greu reușim să ne punem un ban deoparte. Nu mai credeți că cineva dorește să vă ajute gratis. Şi, mai ales, nu lăsați să intre în apartamentele și casele dumneavoastră necunoscuți”, trage semnalul de alarmă pensionarul înșelat.