Au parafat zborurile de pe Aeroportul Arad

Consiliul Judeţean Arad a găzduit un eveniment important, poate cel mai important din ultimii ani, care vizează Aeroportul Arad: semnarea contractului de colaborare dintre aeroportul nostru şi compania aeriană de stat TAROM, care va opera curse pe relaţia Arad-Bucureşti şi retur. La întâlnire au fost prezenţi doi reprezentanţi ai companiei aeriene, directorul Aeroportului Arad, Ovidiu Moşneag, dar şi cei mai importanţi promotori ai revenirii TAROM la Arad, respectiv deputaţii PSD de Arad Florin Tripa şi Adrian Todor. Surprinzător, de la întâlnire a lipsit chiar preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, cel care conduce instituţia care asigură, anual, bugetul pentru funcţionarea aeroportului, dar şi cel pentru investiţiile realizate acolo. Cu toate că toţi cei prezenţi au prezentat situaţia ca fiind una foarte importantă, chiar istorică pentru Aeroportul Arad, se pare că Cionca a avut alte treburi mult mai importante undeva în judeţ, după cum au spus reprezentanţii CJA.

„Este o zi foarte importantă pentru noi. După aproape 15 ani de pauză, TAROM va zbura de la Arad. Astăzi se semnează contractele de operare şi de handling. Cei doi directori ai companiei aeriene de stat au văzut dotările noastre, iar, în perioada următoare, urmează să fie efectuat un audit la Aeroportul Arad”, a spus Ovidiu Moşneag. Apoi, despre acest moment important, a vorbit Raluca Zomoniţă, directorul de Operaţiuni Sol, din cadrul TAROM: „începem construcţia unei colaborări pe termen cât mai lung. La prima vedere, ne-a plăcut ce am văzut. Aveţi un aeroport generos, aerisit şi spaţios, cu fluxuri pentru pasageri bine stabilite. Urmează să stabilim un program al zborurilor ce vor fi operate de pe Aeroportul Arad, dar şi paşii de urmat pentru instruirea personalului de la Arad, instruire care va avea loc la TAROM”.

Zborurile, de la anul

Chiar dacă, iniţial, s-a anunţat faptul că zborurile dintre Arad şi Bucureşti vor deveni realitate încă din luna decembrie a acestui an, realitatea este alta. Reprezentanţii TAROM au anunţat că, deşi respectă toate normele şi toate cerinţele, Aeroportul Arad are nevoie de anumite pregătiri. „Vor trebui instalate sisteme de comunicaţii care există, dar nu au mai fost utilizate de 15 ani de zile. În rest, aeroportul nu are nicio problemă urgentă care trebuie rezolvată”, a anunţat şi Alexandru Szlivka, şeful Serviciului Proceduri din cadrul TAROM. „Până prin luna ianuarie vom lansa posibilitatea de rezervări a locurilor, iar de la sfârşitul lui februarie, începutul lunii martie, vom opera efectiv cursele”, a mai spus Szlivka. Şi asta pentru că, pe lângă pregătirile care trebuie făcute la Aeroportul Arad, timp de cinci săptămâni angajaţii aerogării noastre vor merge la cursuri de calificare efectuate de TAROM.

Şi promotorii

După cum spuneam, la conferinţă au participat şi deputaţii Adrian Todor şi Florin Tripa. Todor a punctat: „Vreau să apreciem deschiderea pe care TAROM o are spre Arad. Compania aeriană se uită spre aeroportul nostru, asumându-şi nu puţine riscuri. Ne pare rău că nu am reuşit să operaţionalizăm cursele de la 1 decembrie, dar există proceduri care necesită timp. Sunt bucuros că prin eforturile noastre am reuşit să determinăm conducerea TAROM să împlinească un vis al arădenilor. Meritul este unul comun, datorat implicării echipei de parlamentari social-democraţi, a preşedintelui PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, a senatorului de Arad, Mihai Fifor şi evident a colegului meu Florin Tripa”. Celălalt deputat, Florin Tripa, a menţionat faptul că „noi, aleşii judeţului, indiferent de culoarea politică, trebuie să luptăm pentru Arad. Cred că, în viitorul apropiat, vom avea şi curse externe. Dar trebuie să avansăm cu paşi mărunţi şi siguri”.

În umbra Timişoarei

Din discuţiile purtate la Consiliul Judeţean nu au rămas neatinse şi subiectele referitoare la aeroporturile din Timişoara şi din Oradea, unde traficul a explodat în ultimii ani. „Este o provocare să reluăm operarea pe Arad. Să nu uităm că aveţi un vecin (n.r. Aeroportul Timişoara). Trebuie să gândim o strategie de dezvoltare prin prisma acestui lucru”, a spus Alexandru Szlivka, de la TAROM. „Sigur că există competiţie cu Timişoara sau Oradea. Dar începutul e mai greu. Noi trebuie să fim complementari aeroporturilor vecine, nu neapărat concurenţi. Noi trebuie să aducem ce nu au ei”, a încheiat Ovidiu Moşneag, directorul Aeroportului Arad.