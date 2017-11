Au tremurat în faţa „întârziaţilor” din Băleşti

Şi asta s-a simţit în startul jocului, la prima acţiune periculoasă, cermeienii deschizând scorul prin Sulea (min. 4). După o bară transversală a aceluiaşi Sulea (min. 40), în ultimul minut al primei reprize, gazdele fac 2-0, prin juniorul Moraru.

Nimic nu prevestea finalul „încins”. Şi, totuşi, golul lui Lupulescu (min. 86) le-au dat „aripi” vizitatorilor, care au forţat egalarea, noroc cu cele două intervenţii salvatoare ale portarului Bodea. S-a terminat 2-1, dar preşedintele Petru Bulza s-a declarat parţial nemulţumit: „Partida a fost la discreția noastră, am dominat-o de la un capăt la altul, am avut ocazii multe și clare, am dat și două goluri, dar, pe final, odată cu schimbările, am făcut un pas în spate și am lăsat inițiativa adversarilor. Am realizat că încă mai avem de corectat puțin la lotul de jucători și o vom face în pauza de iarnă”.