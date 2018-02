Bătaia de la barul „Unic”, înregistrată de camerele de luat vederi

Doi dintre agenții de pază înregistrați de camerele video se află sub control judiciar pentru 40 de zile și sunt cercetați penal pentru purtare abuzivă și tulburare a liniștii și ordinii publice, în timp ce al treilea – potrivit informațiilor pe care le deținem – a suferit o intervenție chirurgicală la membru superior, fiind internat în spital.

Contactat telefonic, asociatul unic al societății de protecție și pază, ne-a declarat că a doua zi după incidentul de la barul Unic a solicitat rezilierea contractului de pază și protecție. Totodată, aceasta a mai precizat că ceea ce s-a întâmplat în 26 ianuarie în localul Unic este un eveniment nefericit, ce nu trebuia să aibă loc.

„Băieții erau de serviciu când au fost solicitați să intervină la cel local. Solicitarea a venit din partea angajaților, care ne-au sesizat că în incinta barului se aflau mai multe persoane recalcitrante – care îi înjură și în amenință. Când a ajuns acolo, echipajul de intervenție a constatat că una dintre persoane ținea în mână o sticlă și adresa injurii formației care cânta acolo deoarece nu cânta ce dorea el. Băieții au încercat să-i explice că trebuie să părăsească localul, că nu e dorit acolo, însă persoanele au devenit agresive. Una dintre ele s-a aruncat la picioarele unuia dintre agenți, cu scopul de a-l pune la pământ, iar cealaltă persoană a încercat să-i atace cu sticla pe care o avea în mână. În acel moment, echipajul de intervenție a încercat să se apere. După incident am stat de vorbă cu agenții de pază și mi-au spus că într-adevăr nu trebuiau să reacționeze astfel, însă au acționat sub impulsul momentului, în autoapărare. Vreau să precizeze că unul dintre agenți este angajat de 4 ani la firmă, a avut sute de intervenții și niciun incident de acest fel. A doua zi după incident am solicitat rezilierea contractului cu acel local. Am acționat astfel deoarece au fost nopți în care echipajele de intervenție au intervenit și de 4-5 ori într-o singură noapte la cel bar. A fost un eveniment nedorit, scopul nostru este să aplanăm conflictele, să imobilizăm persoanele recalcitrante până la sosirea echipajelor de Poliție”, a declarat Daniel Leș, asociatul unic al firmei de protecție și pază.

