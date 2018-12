Bătaie de joc la intrarea în ţară. Aplicaţie mincinoasă a Poliţiei de Frontieră şi ore de stat în vamă

„Trafic on line – timpul mediul de așteptare la punctele de trecere a frontierei”, aplicație care ar trebui să le ușureze românilor plecarea sau intrarea în țară prin vămile rutiere, prin ocolirea punctelor aglomerate sau măcar înarmarea cu răbdare, indică mai mereu 20 de minute de așteptare la Vama Nădlac II, cea de pe autostradă, pe sensul de ieșire din țară (şi 10 pe Nădlac I) şi doar când e foarte grav se depăşesc 100 de minute. La fața locului, însă, cele 20 de minute ale aplicației pot fi chiar și trei ore (180 de minute)!

Și așa a fost în noaptea de 15 spre 16 decembrie, când se pare nici aplicația Poliției de Frontieră și nici angajații de aici nu au făcut față primei ninsori. Un cititor al www.aradon.ro a avut suficient timp să facă poze în Vama Nădlac II și să ne scrie stând la una din cozile lungi de maşini mici acest text: „Am stat azi noapte, adică în noaptea de 15 spre 16 decembrie, trei ore la intrarea în țară pe la Nădlac II. Pe site-ul Poliției de Frontieră scria că timpul de așteptare e de 20 de minute și am stat 3 ore. Am ajuns aproximativ la ora 24.00 și trei ore am stat. Au fost zeci de mașini, șoferii claxonau nervoși. Dacă ar fi actualizat timpii de așteptare, lumea ar fi luat-o și pe la Turnu sau Nădlac. Un polițist de frontieră a zis ca se așteaptă mult și pentru că au calculatoare vechi care nu fac față și așteaptă minute în șir până înregistrează călătorii… La ora 5 dimineața au actualizat timpii de așteptare”.

Din păcate, întâmplarea de sâmbătă pe duminică nu e singulară. Am trecut printr-o experiență similară la ultimele două ieșiri din țară: pe 1 decembrie, când aplicația indica aceleași 20 de minute la Vama Năldac II dar se stătea o oră și prin noiembrie cândva, când – deși nu era aglomerație și aplicația susținea că se stă în vamă aceleaşi 20 de minute – am așteptat o oră şi un sfert.

Dacă aşteptarea de acum nu pare un lucru prea grav, deşi să stai trei ore în vamă într-o ţară din UE e deja de speriat, problema s-ar putea agrava în zilele ce vor veni, în condiţiile în care românii care lucrează afară se întorc acasă exact prin vămile în care potrivit aplicației nu se stă prea mult. Ce-i drept, o recentă informare venită de la oficialii Poliţiei de Frontieră ne-a asigurat faptul că autoritățile maghiare vor renunța la controalele sistematice, cele care îngreunau atât de mult traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac de pe autostradă și nu numai. În informarea oferită nouă pe 28 noiembrie se vorbea despre faptul că autoritățile maghiare nu vor renunța de tot la aceste controale, ci la cel sistematic şi doar în perioada 15 decembrie 2018 – 15 ianuarie 2019, așa cum au convenit cu autoritățile române. Vor fi, eram asiguraţi, controale nesistematice iar partea maghiară va asigura personal suficient ca să fie deschise toate punctele de frontieră, toate arterele de control în toate punctele de frontieră, în condițiile în care cozile de la vamă erau puse pe seama personalului maghiar insuficient.

Până atunci va veni ziua de luni, iar cozile de TIR-uri din Vama Nădlac II, în așteptarea de a intra în Ungaria (unde granițele sunt închise pentru vehiculele de mare tonaj în weekend), vor fi lungi de câţiva kilometri. Doar că mai nou, aceasta imagine e dublată de cozile de maşini mici de la vamă.