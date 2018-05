Bîlcea: se ia în calcul rezilierea cu RETIM

Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, a convocat pentru luni, 14 mai, Adunarea Generală a ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad, Zona I, pentru a lua în discuţie rezilierea contractului cu firma RETIM.

„Există o nemulţumire justificată a cetăţenilor şi a administraţiilor locale faţă de modul în care acţionează RETIM. Noi am accesat o finanţare europeană de peste 30 de milioane de euro pentru a asigura cetăţenilor servicii de colectare a deşeurilor de calitate, la un preţ corect. Din păcate, firma care a câştigat licitaţia are evidente probleme în a se achita de misiune. Autorităţile locale au asigurat toate condiţiile pentru buna funcţionare a activităţii, dar în ciuda unor amenzi şi în ciuda somaţiilor repetate, activitatea nu a intrat în normal. În aceste condiţii, am convocat Adunarea Generală a ADI SIGD pentru a analiza rezilierea contractului cu RETIM. Administraţiile locale vor analiza oportunitatea rezilierii contractului şi paşii care vor urma în continuare”, a declarat Sergiu Bîlcea.