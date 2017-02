Bogaţii Consiliului Judeţean Arad

Consilierii judeţeni sunt acei aleşi care, prin votul lor, decid ce investiţii sunt realizate în judeţul Arad, care drumuri se repară, care localităţi primesc bani. Practic, ei decid dezvoltarea judeţului. Potrivit legii, consilierii sunt obligaţi să îşi depună în fiecare an declaraţia de avere. Iar aleşii noştri au făcut-o. O trecere în revistă a documentelor arată că o bună parte dintre ei au o situaţie materială foarte bună, au terenuri, case sau apartamente, maşini, bani în bănci, bijuterii şi multe alte bunuri.

De departe, cea mai „avută” dintre toţi consilierii judeţeni este Corina Crişan. Aceasta, împreună cu soţul ei, au două apartamente în Arad, o casă în localitatea Călugăreni şi alta în municipiul Arad, dar şi o casă de vacanţă la Trei Insule. Şi asta nu e tot. Familia Crişan mai deţine o casă de locuit şi un teren intravilan în localitatea Annaberg-Schmelz din Austria. Familia Crişan are şi un parc auto format din patru autoturisme: un Citroën, un Land Rover, un Smart şi un Jaguar. Dacă vorbim de banii puşi la saltea, familia Crişan are nu mai puţin de şapte conturi în lei şi în euro, fiecare fiind alimentate cu sume considerabile.

Un alt consilier judeţean care o duce bine este Cristian Gavra. Potrivit declaraţiei de avere, acesta are peste 80 de hectare de teren agricol în localitatea Zădăreni şi în municipiul Arad, un teren intravilan de 2.000 de metri pătraţi în Oradea, dar şi trei case, una în Zădăreni şi două în Timişoara. Cristian Gavra mai are bijuterii şi ceasuri de 15.000 de euro, şi, anual, primeşte 20.000 de euro cu titlu de arendă pentru terenul agricol şi chirie pentru una dintre casele din Timişoara.

Pe lista consilierilor înstăriţi îşi face loc şi Petru Moţ. Acesta are trei terenuri intravilane, două în Chişineu-Criş şi unul în Socodor, dar şi două spaţii comerciale în oraşul de pe Criş. Petru Moţ are trei autoturisme, două VW şi un Renault, dar are şi două credite în valoare totală de 200.000 de lei.

Şi Mircea Purcaru are o avere frumuşică. Acesta are cinci terenuri intravilane care, adunate, ajung la aproape două hectare. Patru dintre ele se află în Arad, unul fiind în Battonya, Ungaria. Purcaru mai are o casă în Arad, un spaţiu comercial şi o casă de vacanţă în Battonya.

Unul dintre cei mai bogaţi consilieri judeţeni este Iosif Retter, cel care a fost primar în Pâncota timp de 16 ani de zile. Acesta are aproape 34 de hectare de teren agricol în Pâncota, Sântana şi Şimand, dar şi terenuri intravilane de mii de metri pătraţi în Pâncota, Căsoaia şi Sântana. La capitolul construcţii, Retter se laudă cu două case şi un apartament în Pâncota, încă o casă în Sântana şi o casă de vacanţă la Căsoaia. Fostul primar, actual consilier judeţean, are trei autoturisme, un tractor, o combină şi şase alte utilaje agricole.

Pe lista consilierilor înstăriţi îl putem nominaliza şi pe Cristian Feieş, fiul primarului din Sebiş, Gheorghe Feieş. Cristian nu are nici case, nici conturi în bănci, dar are peste 21 de hectare de teren agricol, ceea ce reprezintă o mică avere, la ce preţ are terenul agricol în prezent.

Doar pe acte

Trebuie precizat încă o dată faptul că informaţiile folosite pentru întocmirea acestui articol provin din declaraţiile de avere semnate chiar de către consilierii judeţeni. Poate că unii dintre ei o duc mai bine decât cei nominalizaţi aici, dar aceştia fie şi-au mutat avuţia pe numele unor rude, fie nu şi-au completat declaraţiile în integralitate.