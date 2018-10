Bombă plasată la locuința miliardarului George Soros

Bomba a fost plasată într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.

Autorităţile au ajuns la domiciliul din Katonah, New York, după ce au primit un apel despre un pachet suspect la ora locală 15:45.

Un angajat al reşedinţei a deschis pachetul, dezvăluind ceea ce părea a fi un dispozitiv exploziv”, a transmis poliţia.

Angajatul a pus pachetul într-o zonă împădurită şi a chemat poliţia. Echipa tehnică a echipelor de bombe a sosit şi a detonat-o, a declarat un oficial al poliţiei pentru New York Times.