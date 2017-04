Cati bani poti castiga intr-un studio de videochat ca Studio 20

In plus, tinerele angajate la acest studio de videochat, au parte de numeroase alte beneficii, cum ar fi bonusuri de fidelitate, cursuri gratuite, ajutoare financiare pentru cumpararea celor necesare acestei activitati sau credite direct la companie, fara dobanzi sau comisioane.

Cu o experienta de 17 ani in industrie, Studio 20 reprezinta la ora actuala cel mai popular studio de videochat din lume, cu numeroase premii castigate la festivalurile de profil, ce beneficiaza de certificare Jasmin si o prezenta puternica in mass media, datorita performantelor realizate atat individual, de catre modele, cat si a celor realizate de intreaga echipa. Lucrand aici, vei beneficia nu numai de un job legal, cu program flexibil si conditii excelente de lucru, dar ai si posibilitatea de a castiga foarte multi bani si de a-ti aranja viitorul in numai 2-3 ani de activitate.

Veniturile tale la acest studio de videochat se vor datora atat activitatii tale din camera de chat, cat si a site-ului personal si a programelor de afiliere. Aceste ultime variante iti for furniza un venit pasiv, pentru care tu nu vei depune absolut niciun efort. Datorita certificarii Jasmin obtinuta de Studio 20, vei avea parte de conditii preferentiale, suport permanent si alte beneficii, care se transpun in mai multi bani castigati luna de luna.

Pentru a te asigura de corectitudinea, sinceritatea si transparenta noastra, poti cere managerului documentele necesare pentru a proba veridicitatea veniturilor castigate de modelele de top de la Studio 20. Acesta iti va furniza, atat la interviu, cat si dupa ce iti vei incepe activitatea in acest studio de videochat, registrele contabile pentru a vedea cu ochii tai cum poti castiga pana la 25.000$ pe luna, la fel ca Eva Sin, Devious Angell, Sasha Red, Zeya Brunette, Raquelle Diva etc. Toti banii castigati de tine vor figura in actele aditionale intocmite o data la doua saptamani si vor fi virati in contul tau deschis la orice banca din Romania doresti. Vei putea sa-ti vizualizezi istoricul veniturilor si taxelor platite catre bugetul de stat (CAS, CASS, impozit pe venit) pe siteul ANAF.

Printre avantajele lucrului in acest studio de videochat se numara si cursurile gratuite de limba engleza, de cultura generala si de machiaj oferite individual. In acest fel, ai posibilitatea sa te dezvolti personal si sa-ti maresti numarul de abilitati si competente, fapt ce te va ajuta pe viitor sa obtii numeroase alte locuri de munca, in cazul in care doresti sa te reprofilezi. De asemenea, la debutul tau ca model la acest studio de videochat, iti vom asigura suport financiar pentru completarea trusei de make-up si a garderobei. Daca lucrezi cu noi cel putin 3 luni, atunci acestea vor fi cadou din partea Studio 20, nu mai trebuie sa le achiti.

Compania noastra iti ofera credite fara dobanda si comisioane pentru cumpararea unui autoturism sau a unui apartament sau pentru realizarea operatiilor estetice mult dorite. Dupa 6 luni in echipa noastra, tu vii cu 20% din suma necesara, iar noi punem restul de 80%, urmand ca ratele lunare sa fie platite din castigurile tale de pe siteurile de videochat. In plus, dupa 12 luni ca model la Studio 20, devii eligibila pentru bonusuri de fidelitate de pana la 15% din totalul incasat intr-un trimestru.

Daca iti doresti sa ai parte de mai mult decat un job si sa reusesti in numai cativa ani de activitate sa-ti cumperi tot ceea ce ti-ai dorit vreodata, contacteaza echipa Studio 20 la 0724.777.757 sau la 0748.777.757 sau pe email la angajari@studio20.ro. Cu ajutorul nostru, iti vei implini visele!