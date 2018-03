„Cazul șoricelul”. Amendă pentru supermarket, plângere penală pentru filmare

Se pare că reprezentanții magazinului din Arad, în care un șoarece a fost filmat printre produse lactate, au trimis, prin e-mail, o plângere penală pentru înșelătorie, către Parchet. Vizat ar fi cel ce a filmat șoarecele, despre care reprezentanții supermarketului spun că l-ar fi pus acolo intenționat, pentru a defăima compania. De cealaltă parte, autoritățile cu atribuții de control nu cred în această versiune, făcând verificări pentru a afla adevărul. În plus, la câteva zile după incident, un alt client a declarat că a găsit, în același magazin, cașcaval ros de șoareci.

„Nu sunt eu în filmare”

Pentru a-și susține afirmația cum că șoricelul a fost „plasat” intenționat acolo, reprezentanții magazinului au făcut publică o înregistrare cu un bărbat care umblă la raft, apoi, la un minut distanță, revine și filmează raftul. Bărbatul care a filmat și fotografiat șoarecele din supermarket spune că acuzațiile reprezentanților companiei sunt ridicole, silueta din filmarea publicată de aceștia din urmă nefiind asemănătoare siluetei lui. „Părerea mea e că nu e vorba de vreun șantaj, cel din videoclipul postat (de către supermarket – n.red.) nu sunt eu, se vede că e un om mai mare ca mine, mai solid. Eu pur și simplu am ieșit de la serviciu în jur de ora 15, cu prietena mea și ne-am oprit la cumpărături. Ne plimbam prin supermarket și la un moment dat, am ajuns la lactate și chiar ne uitam după iaurt. Și când l-am văzut (șoarecele – n.red.), am scos telefonul și l-am filmat. Atâta tot. Nu a fost plasat de mine, am martori”, a declarat autorul fotografiilor și al filmării.

Rozătoarea ar fi fost „plasată”

Totuși, reprezentanții supermarketului din Arad susțin public faptul că rozătoarea a fost „plasată” printre alimente de către un client. Pentru a fi cât mai convingători, au prezentat și niște imagini în care, de la distanță se vede cum un bărbat umblă la un raft o dată, după care se întoarce și ia un produs. Cel mai probabil, însă, această filmare nu îl poate incrimina pe cel care a fotografiat șoricelul, cum s-a sugerat până acum. Și nici pe clientul din imagini, până la noi probe. Situația revoltătoare ar putea fi clarificată de către procurori, pentru că magazinul, prin avocații săi din București, a trimis un e-mail Parchetului, cu o plângere oficială pentru „înșelătorie”.

Un nou caz?

Între timp, un alt client spune că a găsit, în același magazin, o „roată” de cașcaval roasă de șoareci. „Am fost cu soția la cumpărături, am vrut să cumpărăm cașcaval și am descoperit acea bucată roasă de șoareci. Se pare că nu s-a luat nicio măsură după incidentul cu șoarecele filmat. Mi se părea normal ca toată marfa să fie verificată”, spune cel de-al doilea client „pățit”.

Amendați de DSVSA Arad

Ambele cazuri au fost verificate de către Direcția Sanitar Veterinară din Arad, aceștia efectuând mai multe controale în unitate. Ancheta s-a finalizat în urmă cu puțin timp, iar inspectorii au decis să ca supermarketul să fie sancționat pentru mai multe nereguli constatate în gestionarea procedurilor de deratizare. „Colegii mei au amendat supermarketul, pentru că s-a constatat o discordanță între documente – mă refer la deratizare – între cele scriptice și cele faptice”, spune Viorel Agud, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad.

Soluția procurorilor

Cel mai probabil, în acest scandal va cântări foarte mult și soluția dată de procurori, care vor analiza toate detaliile disponibile și vor stabili vinovăția, în funcție de dovezile existente.

