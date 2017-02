Continuă caruselul verificărilor

Iată ultimele rezultate ale jocurilor amicale şi marcatorii echipelor din judeţul nostru: Ripensia Timişoara – Crişul Chişineu Criş 1-1 (Modan); UTA II – CS Oşorhei 1-1 (S. Ban); Şoimii Lipova – Mureşul Zădăreni 10-0 (Trabalka-4, Filimon-2, Vasinc, S. Popa, Bercu, Orza); Victoria Felnac – UTA Under 17 1-3 (Borteş vs Gruescu-2, L. Bodri); CS Ineu – Crişul Sântandrei 1-5 (Călăcean); Unirea Sântana – Voinţa Macea 5-1 (Cl. Popa-2, Capătă, Stanciu, Istin vs Herlo); UTA II – Şoimii Lipova 3-2 (Ghergar, Toma, Vasiu vs S. Popa, Gherghel); UTA Under 19 – Păulişana Păuliş 2-4 (Revesz, Mihuţ vs D.Calancea-2, D. Popa, E. Calancea); UTA Under 17 – LPS Bihor 4-2 (Isac-2, Simion, Cornean); Naţional Sebiş – Şoimii Lipova 1-3 (Iuga vs Paşcu, Cotoc, Şulumberchean); Lunca Teuz Cermei – Unirea Sântana 4-1 (Sulea-3, Hojda vs Bolba); Victoria Felnac – Flacăra Făget 3-0 (Măruşteri, Băd, R. Popa); Victoria Zăbrani – Voinţa Mailat 1-0 (Crişan); Progresul Pecica – AS Dorobanţi 2-0 (A. Ponta, Huţanu), CS Ineu – AS Socodor 1-2 (Spătaru vs S. Mako, Buia).