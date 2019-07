Contre pe centura de la Curtici

Oraşul Curtici va avea o centură ocolitoare în valoare de patru milioane de euro, care va fi construită din fonduri europene nerambursabile. Consiliul Judeţean Arad a luat Curticiul partener în proiectul transfrontalier, urmând ca oraşul de graniţă să beneficieze de o investiţie uriaşă. Numai că această investiţie ar putea rămâne nefolosită la capacitate maximă din cauza unor neînţelegeri locale. În şedinţa consiliului local Curtici, care a avut loc marţi, 23 iulie, a fost supus votului proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „construirea centurii ocolitoare sud-nord, orașul Curtici – intravilan, pe ruta pasaj, străzile Mețianu, Cloșca, Ion Creangă până la ieșirea din Cartierul Nou, la limita intravilanului”. Numai că acest proiect nu a fost votat de consilierii locali din opoziţie. Drept urmare, hotărârea nu a fost adoptată, iar documentaţia pentru drumul de legătură spre centură nu poate fi întocmită.

„În maxim şase luni, lucrările de execuție a acestei centuri vor începe efectiv, însă consilierii locali nu au votat studiul DALI, pentru a putea trece la proiectarea tehnică a legăturii dintre pasaj și viitoarea centură ocolitoare și execuția lucrărilor. Ne vom trezi că avem centură, dar nu o putem lega cu singura intrare din orașul Curtici, respectiv pasajul existent. Așadar, în curând vom avea centură, dar nu vom avea o legătură cu aceasta, iar traficul greu va continua pe ruta pasaj – străzile Meţianu – Cloşca – Revoluţiei (centrul orașului Curtici) – 1 Decembrie (spre Sântana), traseul pe unde copiii circulă zilnic spre școală, traseul pe care îl facem zilnic spre piață, traseu care ne leagă de biserici, primărie, poliție”, a spus primarul Curticiului, Bogdan Ban. Acesta susţine că aleşii locali fac doar jocuri politice şi că nu sunt interesaţi de dezvoltarea oraşului.

Vor alte variante

Unul dintre consilierii locali care nu a votat proiectul legăturii cu centura este Marcel Pilan, consilier independent. Acesta spune că „din ce ştiu eu, o centură nu intră prin oraş deloc, ci îl ocoleşte. Nu vrem ca, peste câtva timp, să fim arătaţi cu degetul că am aprobat o centură, un drum de legătură spre centură, care trece pe strada Ion Creangă şi care deranjează locuitorii de acolo”. Întrebat dacă există alte variante, acesta a spus că ar putea fi construit un nou pasaj mai aproape de intrarea în oraş, ar putea fi construit un viaduct, pe sub calea ferată, sau un drum de la Şofronea spre Curtici, pe partea cealaltă a căii ferate. Toate aceste propuneri costă, însă, sume enorme, sume pe care oraşul nu le are. Întrebat de unde ar putea fi accesate fondurile pentru oricare dintre lucrările enumerate de el, Pilan nu a putut să indice o sursă, dar a concluzionat, totuşi, că oraşul nu are banii necesari pentru astfel de investiţii uriaşe.

Şi Ioan Cios, liderul PSD din Consiliul Local Curtici, spune că această legătură spre centură nu are logică. „Mutăm traficul greu din oraş tot în oraş, dar pe alte străzi. I-am solicitat primarului să înceapă demersurile pentru altă variantă şi, în momentul următor, noi votăm hotărârea. Dar nu mi se pare logic să ducem drumul spre centură, care va fi tot un fel de centură, prin oraş. Aşteptăm o iniţiativă de la primărie, un semn că se doreşte rezolvarea problemei”, a spus Cios.

La vot

Cel mai probabil, proiectul de hotărâre va fi supus votului şi în şedinţele următoare, până când se va ajunge la un consens. Altfel, o investiţie de patru milioane de euro ar putea fi fără de folos.