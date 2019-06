Conversatii cu trecutul invăţământului arădean

Aradul, oraşul de pe Mureş are una dintre cele mai dezvoltate reţele de clădiri de invaţamânt construite la sfârşitul sec XIX, confirmând importanţa ce a avut-o educaţia pentru noi, arădenii.

Aş enumera doar câteva clădiri emblemă pentru invăţământul aradean:

Stiaţi că ceea ce azi numim Colegiul National Moise Nicoara se numea iniţial Gimnaziul Superior Regal şi că la data finalizării construcţiei , in anul 1873, era considerat cel mai frumos “palat” din Arad, iar costurile construcţiei au fost suportate de fundaţia Bibich ? Cladirea a fost construită in stilul eclectic, cu numeroase elemente neoclasice, intregul ei aspect evidenţiind intenţia arhitectului de a proiecta nu doar o cladire şcolară, ci un adevarat “palat” al invăţămantului. Stiaţi că in biblioteca gimnaziului se găsea o Biblie tiparită in 1475 la Nurnberg iar materiile se predau elevilor in limba latină?

Stiaţi că Preparandia din Arad a fost “Alma Mater” pentru toate scolile si instituţiile românesti din Ungaria, instituţia înfiinţată la ordinul împăratului Francisc I ce şi-a deschis porţile în 1812, fiind cea mai veche şcoală pedagogică românească din regiune si una dintre primele instituţii de invaţamânt de acest tip din intreaga Europa? Datorită dascălilor excepţionali, Preparandia a devenit un centru important pentru formarea invaţatorilor, ceea ce a contribuit la dezvoltarea culturală şi socială a românilor din regiune.

Stiaţi că ceea ce azi cunoastem ca fiind Colegiul Economic s-a numit iniţial Academia Comerciala si a pornit in urma nemulţumirii aradenilor dornici să inveţe mai degrabă despre tranzacţiile comerciale decât să acumuleze noţiuni teoretice ? Cladirea in stil eclectic a fost finalizată in anul 1894 dupa planurile renumitului arhitect Milan Tabacovici

Stiaţi că actualul Colegiu Tehnic Aurel Vlaicu infiintat ca Scoala superioară de meserii funcţiona dupa modelul renumitei scoli de Wurtemberg, elevii imbinând noţiunile teoretice cu orele practice petrecute in ateliere mestesugăresti? Cladirea, construită in stil eclectic in 1895 era dotată cu cele mai moderne maşini de prelucrare a lemnului şi fierului pentru acea vreme.

De altminteri, calfele care soseau in oras pentru a-şi insuşi tainele meseriilor, lăsau câte o amintire: la plecarea din oras băteau in butucul Casei cu Lacăt câte un cui, fiecare cui având câte un cap deosebit.

Istoria Aradului se leagă de aceste clădiri emblemă. De ce acest demers al meu de popularizare a acestui patrimoniu cultural construit din sfera educaţiei?

Pe de o parte doresc să adresez pe această cale un îndemn aradenilor de a admira clădirile Aradului la justa lor valoare.

Pe de altă parte, să nu uităm că educația este unul dintre factorii fundamentali ai dezvoltarii economice ai unei țări. Nici o țară nu poate atinge un nivel de dezvoltare durabilă fără investiții consistente in capitalul uman. Investiția in educație este cel puțin la fel de importantă ca şi investiția in patrimoniul construit şi singurul lucru mai costisitor decât educația este lipsa ei.