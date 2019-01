Cristiano Ronaldo pledează vinovat în procesul cu Fiscul din Spania

Fostul star al lui Real s-a prezentat la tribunal alături de iubita sa Georgina Rodriguez, a acordat autografe şi a transmis jurnaliştilor că este “foarte bine”.

Procurorii cer în cazul său o pedeapsă de 23 de luni de închisoare şi o amendă, iar conform presei spaniole, Cristiano urmează să pledeze vinovat. El a ajuns la un acord cu fiscul spaniol pentru plata a 18.8 milioane de euro, iar pedeapsa cu închisoarea nu va însemna încarcerarea acestuia fiindcă e mai mică de doi ani. Tot marţi, Xabi Alonso, ex jucătorul lui Real Madrid în perioada 2009 – 2014, e judecat pentru aceeaşi cauză, dar în cazul său procurorii cer cinci ani de închisoare.

Portughezul a aflat că are probleme cu fiscul din Spania în vara lui 2017. “V-am spus de la început că nu vreau niciun risc. Eu nu am studii, tot ce am făcut în viaţă a fost să joc fotbal. Dar nu sunt prost. Nu am încredere în nimeni şi atunci când angajez un consilier îl plătesc mereu cu 30 la sută mai mult decât cere pentru că nu vreau probleme”, ar fi spus atunci Ronaldo. După ce a aflat că e nevoit să ajungă la un acord cu autorităţile iberice el a comentat: “N-am zis niciodată să nu plătiţi taxele. Vreau să ştiu ce se întâmplă pentru că nu mai înţeleg nimic”.

Sursa: Mediafax