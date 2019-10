Cu plămânii plini de praf în Alfa

Arad. Nori de praf se ridică zi de zi de la zecile de camioane ale societății SylcConTrans, care merg cu viteze amețitoare spre balastiera de lângă fosta cărămidărie de unde încarcă nisip. Dar nu doar aceste camioane sunt problema, ci și autoturismele care merg și ele cu viteze mari, tot pe aici. Strada Mărului, pleacă din colțul Cimitirului Pomenirea, în drept cu primul bloc de lângă linii, și merge paralel cu strada Pădurii, până sub autostradă. Praful ridicat de camioane și autoturisme care circulă pe această stradă parcă fără limită de viteză îi exasperează pe arădenii ce locuiesc la blocuri. Aceștia spun că nu pot ține geamurile toată ziua deschise din cauza norilor de praf.

Cu praful în plămâni

Iată ce ne spune pensionarul Ioan Țeudan, care vorbește în numele celor aflați în această situație: „Cam toți cei care locuim în cartierul Alfa, la blocurile de pe strada Pădurii, și care avem geamurile înspre autostradă sunt disperați. Autoturismele, dar mai ales camioanele circulă cu viteză pe strada Mărului și fac un praf de nedescris. Oare cei de la SylcConTrans nu au semnat să și reabiliteze acest drum dacă tot vin să încarce nisip de la balastieră? Circul începe de dimineață și ține cât e ziua de lungă, până seara pe la 20:00. Din cauza prafului, nu putem să ținem geamurile deschise. Stropesc de vreo patru ori pe zi, dar este insuficient, iar după ora 16:00 deloc. Eu sunt pensionar și am timp să văd. Am făcut sesizare la Garda de Mediu, m-au trimis la Consiliul Județean Arad. De ce, nu știu? Am făcut sesizări și la primărie, dar nimic. Oare când se va termina cu acest circ? Îi pasă cuiva că sute de arădeni inhalează acest praf, zi de zi?”

Promisiuni pentru anul viitor

Până în a doua parte a anului viitor această stradă nu va fi însă reabilitată, totul din cauza procedurilor, spun reprezentanții Municipalității. Mai în glumă, mai în serios se pare că doar iarna, care își va intra în curând în drepturi va opri praful să ajungă în plămânii celor din Alfa.

„În cadrul proiectului de revitalizare a zonei Mărului se vor amenaja mai multe străzi. Se va reabilita drumul de acces spre amplasamentul propus pentru proiect. Drumul va fi de categoria a IV-a și va face legătura între strada Pădurii și strada Mărului. Drumul va fi marcat de trotuare și zona de acostament. Se va realiza un drum nou de acces cu aceleași caracteristici și pe latura de vest, a cartierului, pentru asigurarea accesului la parcare și la terenurile de sport. Ca orizont de timp până când vor fi efectuate aceste lucrări, cel mai sigur lucrările vor începe în a doua parte a anului viitor”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ralu Cotrău – purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Nu le pasă de calvar

Calvarul locuitorilor din Alfa pare a fi neînsemnat în comparație cu proiectele încă pe hârtie ale Primăriei Arad. Ce contează că, până la realizarea unei investiții aici, cei care au de suferit mult, prea mult, spunem noi, sunt cei pentru care se propun lucrările din viitor? Dacă praful și indiferența autorităților nu-i va omorî pe locuitorii din Alfa până atunci, vor avea parte de investiții pe Mărului, deși problema lor nu are nicio legătură cu acea investiție. Dar cine să asculte ce au de spus locuitorii orașului?