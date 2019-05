Cum te poate ajuta un telefon Samsung Note 9 în job-ul tău de zi cu zi

Cu Samsung Note 9, însă, poți modifica documente și face prezentări online. Dacă ești dintre persoanele care trebuie să utilizeze la job în mod constant grafice și documente online, un ecran de dimensiuni rezonabile este important. Samsung Note 9 îți promite o experiență mai fluidă și e mai ușor de manevrat, grație ecranului Edge-to-Edge de 6,4 inci.

Dacă ești dintre cei care lucrează mult online și în orice moment poate apărea o conferință neașteptată sau în care trebuie să arăți beneficiile unui produs sau ale unui serviciu, trebuie să ai un telefon mobil care să-ți permită să faci uz de prezentări. Samsung Note 9 are cel mai bun stylus, Stylus S Pen, care se transformă într-o „telecomandă” pentru a controla prezentările de Power Point de la chiar și 10 metri distanță, fără a fi nevoie să ai acces la ecranul telefonului. Cum? Grație compatibilității sale cu Bluetooth Low-Energy (BLE).

Poți include desene, grafice și emoji-uri în prezentările tale, pentru a le face mai atractive. Poți desena cu S Pen-ul în „sheet”-uri. Poți să adaugi notițe de mână etc. Această funcție este fantastică pentru toți acei care încă preferă să ia notițe scriind de mână.

Uneori ne confruntăm cu ședințe lungi și nu știm cum să consolidăm informația cea mai relevantă într-un mod clar și util pentru ca realmente să rămână în mintea tuturor celor prezenți. De aceea, Samsung Note 9 ne poate fi de ajutor.

Cu stylus-ul putem activa opțiunea de a lua notițe pe Samsung Note 9, chiar și când ecranul este blocat, iar aceste notițe pot fi salvate ulterior ca note în AOD (Always On Display) sau în Samsung Notes, aplicația specifică pentru notițe. Stylus-ul S Pen are și opțiunea de a înregistra audio sau de a activa orice formă de conținut.

Dacă ai uitat să-ți încarci telefonul și mai ai doar puține minute înainte de marea ședință sau întâlnire? Bateria de 4000 mAh te ajută să ai suficientă autonomie de dimineața până seara. Iar stylus-ul S Pen se încarcă rapid. Nu trebuie conectat nicăieri. Doar ține-l în interiorul telefonului tău Samsung Note 9 și în doar 40 de secunde se va încărca suficient pentru 30 de minute de autonomie.