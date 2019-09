Cum va reabilita o firmă fără angajați clădirea de la „Ghiba Birta”

„Numărul de angajați nu a fost criteriu de calificare”, ne spun reprezentanții Primăriei Municipiului Arad. Pe 26 august, o asociere formată din companiile Vesa Construzioni (lider) și Research Consorzio Stabile (asociat) câștiga o licitație în valoare de peste 11 milioane de lei, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii Colegiului Național „Elena Ghiba Birta”, de pe Bulevardul General Dragalina. Lansată de Primăria Municipiului Arad, licitația a avut un singur ofertant: SC Vesa Construzioni SRL, companie deținută de către doi cetățeni italieni.

Înființată pe 14 decembrie 2018, firma are – conform Ministerului Finanțelor Publice – zero cifră de afaceri și zero angajați, iar sediul acesteia se află într-un apartament aflat în București, într-o clădire în care își au sediul și alte companii deținute de către cetățeni italieni. Cealaltă companie aflată în asociere are, conform aceleiași surse, trei angajați și un profit de aproximativ 80 de mii de lei.

Au parteneri cu experiență

Am luat legătura cu reprezentanții Primăriei Municipiului Arad, pentru a afla cum a putut fi dat un contract de asemenea anvergură unei firme „de apartament” din București, cu zero cifră de afaceri, tot atâția angajați și nici măcar un an de existență. Iar reprezentanții instituției ce conduce orașul ne-au dat asigurări că totul va fi bine. Ba mai mult, italienii de la cea de-a doua companie au un portofoliu bogat de monumente istorice reabilitate, iar monumentul istoric de pe Dragalina va primi o garanție a lucrărilor de zece ani.

Garanție mare

„Criteriul de calificare a operatorului a fost experiența similară în lucrări de reabilitare clădiri monument istoric. În acest scop i s-a solicitat (ofertantului – n.r.) lista principalelor lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani (lucrări de reparații generale și renovare, lucrări de tâmplărie, lucrări de șarpantă, lucrări de de restaurare executate la clădiri monument istoric etc). Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate preț. La toate acestea s-a adăugat perioada de garanție acordată lucrărilor, respectiv 120 luni. Numărul de angajați nu a fost criteriu de calificare”, transmite Ralu Cotrău, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Elevii, împrăștiați

Așadar, municipalitatea ne spune să stăm liniștiți, pentru că deși cele două companii au în total, în România, trei angajați, „Ghiba Birta” va „ieși” frumos! Până când italienii vor începe și finaliza lucrarea, însă, elevii de la „Ghiba” vor fi împrăștiați prin tot orașul. O parte dintre aceștia fac cursuri în sălile Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”, iar alții la Seminarul Teologic Ortodox din municipiu.

Prin PNDL

Proiectul de reabilitare a clădirii este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Acesta va aduce reabilitarea integrală a celor două corpuri de clădire ce deservesc colegiul, urmând ca sălile de învățământ, sala de sport, cantina, sala de mese, spațiile administrative, precum și sala festivă să fie modernizate și dotate cu echipamente noi.

Termene

Cele două companii vor avea la dispoziție 24 de luni de la semnarea avizului de începere a lucrărilor pentru a le finaliza. Așadar, elevii de la Ghiba se vor întoarce „acasă” cel mai devreme la începutul anului școlar 2021-2022. Iar de atunci și până prin 2032, clădirea va fi în garanție, conform celor de la Primărie.