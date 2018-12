Dimineață încețoșată în județ

Arad, Pecica, Sântana, Chișineu-Criș, Curtici, Vladimirescu, Macea, Șicula, Zimandu Nou, Șimand, Apateu, Sintea Mare, Mișca, Fântânele, Șepreuș, Livada, Zărand, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Socodor, Olari, Pilu, Dorobanți și Zerind sunt localitățile care se află sub incidența unei avertizări meteo cod galben de ceață. Ceața aduce cu ea reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Șoferii sunt îndemnați să conducă preventiv, cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum. Polițiștii le recomandă ca în condiții de ceață densă, aceștia să folosească și luminile de ceață, pe lângă cele de întâlnire. „Cea mai periculoasă manevră pe timp de ceață este depășirea. În cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie așezate la o distanță mult mai mare. Pietonii, bicicliștii și căruțașii trebuie să fie conștienți de faptul că pe timp de ceață sunt mai greu vizibili în trafic”, notează cei de la centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.