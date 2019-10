Dosarul furtului celor 414 tone de cupru se rejudecă

TIMIȘOARA. Curtea de Apel Timișoara a decis să admită atât apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în cauză, cât și cele înaintate de către cei trei inculpați: Florin Malița, Simion Constantin Stanciu și Voicu Cătălin Blăgău, să desființeze sentința penală a Tribunalului Arad și să trimită cauza spre rejudecare instanței arădene, cu mențiunea că se vor menține probele administrate în prezentul dosar. „Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, inculpaţii Florin Malița, Simion Constantin Stanciu şi Voicu Cătălin Blăgău împotriva sentinţei penale a Tribunalului Arad. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Arad. Menţine probele administrate de Tribunalul Arad în prezentul dosar. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 3 octombrie 2019”, se arată în soluția Curții de Apel Timișoara postată pe portaljust.ro

Tribunalul Arad a fost instanța care a pronunțat sentința în dosarul furtului celor 414 tone de cupru, în valoare de două milioane de euro, faptă ce a avut loc anul trecut dintr-un depozit al unei firme din Curtici, deținută de omul de afaceri austriac Dieter Kaas. Inculpați în acest dosar au fost Florin Malița, Stanciu Constantin Simion și Voicu Cătălin Blăgău. Cei trei au sustras cuprul din depozit cu ajutorul mai multor autotrenuri, în baza unor acte pe care le-au falsificat. Cuprul a fost recuperat la câteva zile de la furt, autorii fiind depistați mai târziu de către polițiști. Sentința a venit pe 19 iunie, iar potrivit acesteia, Florin Malița a fost condamnat la: 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals; 1 an închisoare pentru săvârşirea instigării la infracţiunea de uz de fals; 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare; 2 ani închisoare pentru săvârşirea instigării la infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare; 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare; 1 an închisoare pentru săvârşirea instigării la infracţiunea de tractare a unei remorci cu număr fals de înmatriculare; 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte autovehiculul respectiv.

Instanța a contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 2 ani şi 4 luni închisoare, Malița urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 patru ani şi 4 luni de închisoare. În ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, s-a încetat procesul penal.

Ceilalți doi inculpați în cauză – Simion Constantin Stanciu şi Voicu Cătălin Blăgău – au fost condamnați la câte 1 an închisoare fiecare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, 2 ani închisoare fiecare, pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare și 1 an închisoare fiecare, pentru săvârşirea infracţiunii de tractare a unei remorci cu număr fals de înmatriculare.

Tribunalul a contopit pedepsele în cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 8 luni închisoare, cei doi urmând să execute 2 ani şi 8 luni de închisoare, fiecare. Instanța a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate lui Simion Constantin Stanciu şi Voicu Cătălin Blăgău, stabilind pentru cei doi un termen de supraveghere de 4 ani.

De asemenea, și în privința lor a încetat procesul penal pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.