„Fotbaliştii adevăraţi au caracter”

ARAD. Aradul sărbătorește 120 de ani de la primul meci oficial din România, disputat chiar în orașul nostru. Sub această egidă, în luna august se va organiza un turneu de old boys cu zeci de echipe, unele dintre ele dispărute demult din fotbalul organizat al județului. Un exponent al fotbalului de pe Valea Mureșului este Virgilius Stamate, veteran al Șoimilor Lipova, de zeci de ani în slujba „sportului rege” ca și jucător și mai apoi conducător de club.

JA: Domnule Stamate, ce vă amintiți despre contactul cu „dreptunghiul verde”?

Stamate: Sunt născut în 1955, la Târgoviște, dar la 2 ani, tata, care lucra în armată, a fost detașat la Lipova, unde am rămas și în zilele noastre. Am locuit lângă stadion, la bloc și la 9 ani am debutat la Mureșul Lipova, la pitici. Antrenor era Miși Farcaș, ne-a împărțit în două echipe, Vrabia și Rândunica. La 14 ani am avut prima legitimare, am și păstrat carnetul.

JA: Pasul la echipa mare când l-ați făcut?

Stamate: Am promovat la Mureșul Lipova la 16 ani. Am fost o generație bună, am câștigat campionatul județean de juniori și profesorul Dumitru, care antrena echipa mare, a luat vreo 10 dintre noi la prima echipă. Așa am ajuns să joc la Liga a 4-a, cu Dorin Peii, care era mai mare cu patru ani decât mine, era capelmaister la echipă. Mai era Stoenescu, care a plecat apoi la Jiul Petroșani, majoritatea eram din Lipova.

JA: În general, v-ați legat cariera de Lipova și totuși v-ați retras de la o altă formație din județ …

Stamate: La barajul din 1976, pentru liga a treia, cu Laminorul Nădrag, activam sub denumirea Șoimii Lipova după ce ne-am unificat Mureșul cu Luptătorul Lipova. Mai eram în lot doar vreo patru jucători din Lipova, restul erau militari în termen care activaseră la echipe divizionare A și B și veneau în termen după facultate, la armată la Radna. Mi-l amintesc pe Apetrei, de la Poli Iași, cu Zmeu, portar de la Brașov. De la acești jucători am câștigat cea mai mare experiență. După barajul pierdut, ne-am despărțit, am rămas cu localnicii la Șoimii, iar armata a continuat cu Luptătorul. Erau mulți fotbaliști pe vremea aceea, se puteau face multe echipe, Lipova avea trei echipe în primul eșalon județean, pe lângă Luptătorul și Șoimii, mai juca și Electrometalul. Mai îmi amintesc că în 1980 am ajuns pe locul 1 într-o serie, iar Luptătorul era lider în cealaltă serie, dar a jucat pe fals cu un jucător și a câștigat în final Chimia. La baraj am picat cu Textila Timișoara, i-am bătut de două ori, dar nu am apucat să merg la Liga a 3-a. S-a unit din nou echipa cu Luptătorul și antrenorul a preferat jucători divizionari, care erau în armată, așa că am plecat la Motorul Arad, cu domnul Kocsis antrenor. Apoi, am activat la Șiria și în final m-am retras de la Zăbrani, am bătut județul în lung și în lat cu fotbalul.

JA: Cum era fotbalul acelor vremuri? Venea multă lume la meciurile de fotbal ale Lipovei?

Stamate: Era extraordinar, aveam 2000 de spectatori acasă, iar în deplasare veneau cu sutele. Era o atmosferă superbă, probabil niciodată nu va mai fi așa ceva. Și chiar dacă se întâmpla să mai și pierdem, spectatorii te apreciau că ți-ai dat viața, cum se spune, pe teren. Suporterii nu te înjurau ca astăzi, ți-erau alături la bine și la greu. Ăsta este adevăratul fotbal sau cel puțin noi cei care l-am trăit pe viu atunci, așa l-am simțit. Fotbaliștii adevărați trebuie să aibă caracter, să lupte pentru clubul lor, să dea totul din ei.

JA: Nu ați putut sta departe de fotbal nici după ce ați agățat ghetele în cui …

Stamate: Într-adevăr, după ce m-am retras ca fotbalist, am fost președinte la Șoimii, în 1992. Din păcate, chiar atunci echipa a căzut din Liga a 3-a după 10 ani. Era doar tineret din Lipova, i-am promovat pe Mițiți și Crăciunescu, l-am adus pe Jurcă, de la Turnu Severin, plus vreo 3-4 de la Arad. Ne-am bătut cu Telecom în Liga 4-a, dar ei au fost cei care au promovat în Liga 3-a. Apoi am activat la Zăbrani ca vicepreședinte și președinte. Începând din această vară, sunt bucuros că am fost cooptat din nou la Șoimii, voi face echipă cu Radu Pop, un om extraordinar, care s-a implicat cu seriozitate în fenomen și este un foarte bun manager. A ridicat Șoimii când nimeni nu mai credea că va mai fi fotbal la Lipova. În calitatea mea de președinte al clubului Șoimii îmi doresc două lucruri. Să îndrept cât mai mulți copii spre sportul rege şi să avem din nou stadionul plin, să avem galerie, să fie sărbătoare atunci când Șoimii joacă acasă. Mai ales că, în curând, vom evolua pe o arenă nou-nouță, o mică bijuterie pentru comunitatea noastră.

JA: În final, cum ați comenta inițiativa AJF de a organiza un Campionat de old boys în luna august?

Stamate: Este o veste extraordinară, sunt sigur că vor fi câteva zeci de echipe. Va fi incredibil să ne reîntâlnim după atâția ani, chiar dacă primele două reprize nu mai pot fi la intensitatea de altădată. În mod sigur, însă, la repriza a treia vom da totul din noi, așa cum o făceam odată pe terenul de fotbal.