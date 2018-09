Goran Bregovic a „închis” Arad Open Air

30.000 de oameni au luat drumul Aeroportului Arad vineri, sâmbătă şi duminică pentru a participa la prima ediţie a Arad Open Air, un festival care i-a adus la Arad pe artiști precum Goran Bregovic, ATB, Nervo, Vama, Jonathan Band, Mahmut Orhan, Almund, Vanotek, Subcarpați etc.

Timp de trei zile, Arad Open Air a fost o demonstrație a faptului că se poate chiar și la noi, la „sat” să-i scoţi din ascunzişuri pe tinerii de astăzi şi să-i duci până la ieşirea din Arad, cu condiția să le oferi muzică bună și o atmosferă care să semene cât de cât cu cea de la festivalurile mari. Mix-ul de muzică pentru mai multe generații a făcut posibil ca peste 30.000 de oameni (potrivit organizatorilor) să se adune la aeroport, pentru a asculta printre jocuri de lumini, la cele trei scene, muzică balcanică, electronică și alternativă, dublate de show-uri pirotehnice și câteva momente speciale. Spațiul ales pentru desfășurarea festivalului pare să fi fost pe gustul tuturor, de la arădeni, la artiști, ba chiar și la polițiști și de ce nu la autorități (departe de zonele de locuit, muzica nu a deranjat pe nimeni iar locurile de parcare, insuficiente chiar și aici, nu au blocat orașul).

AOA a fost, în fapt, trei zile de ieșire din cotidianul banal al Aradului și un bun motiv de întâlnire pentru mai toți arădenii activi din oraș, fie ei oameni simpli, bogătași, politicieni, vedete. Ultima seară se pare că i-a mobilizat nu doar pe tineri (muzica electronică a făcut posibil să vezi în sfârșit că avem la Arad și tineri din aceia, ca-n Cluj de pildă, la care doar visăm în restul zilelor), ci și pe cei deja maturi, Goran Bregovic fiind ingredientul perfect. Sârbul a oferit un spectacol memorabil, în ritmurile balcanice care l-au consacrat, lăsând la final de recital piesele celebre din şi mai celebrele filme (Undergound, Vremea Țiganilor, Pisica albă, pisică neagră): Bella Ciao, Kalashnikov, Ederlezi.

Dar nu doar Goran Bregovic i-a încântat pe arădeni. Tot în cea de a treia seară, cei prezenți au avut parte de concertul plin de energie al celor de la David and The Six Martini, care de șase ani încântă fanii cu cover-uri celebre. În continuare, publicul s-a bucurat de acordurile rock ale celor de la Jonathan Band, spre miez de noapte urcând pe scenă Vama, una dintre cele mai apreciate trupe românești, cu un mix de melodii noi și vechi.

Au fost şi câteva critici la adresa organizării, ce-i drept puține, cele mai multe păreri și postări fiind laudative: prea puține toalete ecologice, faptul că ecranele de pe marginea scenelor nu proiectau imagini de pe scenă (de pildă în timpul concertului lui Goran Bregovic pe ecranele din dreapta și stânga scenei stătea scris doar numele artistului) sau faptul că salonul VIP a fost mult prea ticsit.

Organizatorii (Primăria Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad, Centrul de Excelență Arad, AOA Agency și Neverland Place) au transmis, la final, un mesaj de mulțumire participanților, invitându-i la o revedere în 2019, la cea de a doua ediție a Arad Open Air festival.