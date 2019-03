Grapini și Nica, printre arădeni, la protestul de la Strasbourg

“Am reușit să amânăm votul pe pachetul de mobilitate. Mai avem de lucru. Dar am reușit să întoarcem pachetul înapoi în comisii. Dacă rămânem uniți cu Bulgaria, Polonia și alte țări din centrul și estul Europei, reușim să întoarcem acest pachet care este nedrept. Am avut susținere foarte mare de la Dan Nica. Am avut succes astăzi, dar am câștigat doar o bătălie. Mai avem până câștigăm războiul”, a spus Grapini.

La rândul său, Dan Nica a declarat: “Vreau să știți că dacă astăzi nu erați aici, nu se amâna votul. Nu am fi reușit fără voi”, referindu-se la prezența protestatarilor în fața Parlamentului European.