Halucinanta poveste a unei amenzi. Un arădean e executat la 14 ani după fapta pe care nu a comis-o

Rar ţi-e dat să auzi poveste mai absurdă decât cea de faţă! Personaj principal în această poveste s-a trezit a fi – fără voia lui, fără să fi făcut ceva, fără a avea vreo vină – un arădean din comuna Şicula. În vârstă de 64 de ani, Mihai Cernea e bolnav de cancer, a suferit două intervenţii chirurgicale şi are o grămadă de necazuri. Ultimul dintre ele l-a îmbătrânit cu zece ani în câteva zile.

Luna trecută (iulie 2017), omul nostru s-a trezit cu pensia poprită. Pentru ce? Pentru neplata unei amenzi din 2003! Dar ce faptă a comis Mihai Cernea? Potrivit procesului verbal întocmit de agentul Eduard G. de la Biroul Poliţiei Rutiere, „în data de 4 decembrie 2003, ora 10.13, pe bulevardul Iuliu Maniu, în faţa cofetăriei Mimoza, a oprit neregulamentar autoturismul marca Dacia 1310 cu numărul AR-03-FLB în zona de acţiune a indicatorului «oprire interzisă».” În document se mai precizează că „contravenientul nu este de faţă şi nu poate lua la cunoştinţă despre conţinutul procesului verbal”, proprietarul maşinii fiind „filmat cu camera video omologată”.

A comis-o, să plătească! – veţi zice. Există, însă, o problemă: Mihai Cernea nu a comis fapta la care se face referire în procesul verbal. Mihai Cernea nu este şi nu a fost proprietarul maşinii Dacia 1310 cu numărul AR-03-FLB. El a deţinut (până în 2007, când l-a dus la casat) un autoturism Dacia 1300 cu numărul de înmatriculare AR-02-FLB. O diferenţă de o cifră care l-a îmbătrânit zece ani în câteva zile.

De ce nu a contestat omul nostru amenda atunci când a primit-o? Pentru că omul habar nu avea de amendă; a aflat de ea doar acum, după 14 ani. Cum a fost posibil aşa ceva? Răspunsul e simplu dacă ne menţinem în coordonatele absurdului poveştii. Înştiinţarea de plată (şi somaţiile ulterioare) au fost expediate pe o adresă din municipiul Arad la care Mihai Cernea nu mai locuia de cinci ani! De altfel, aceeaşi adresă figurează şi în procesul verbal datat din 2003. Asta cu toate că arădeanul şi-a vândut apartamentul din oraş şi s-a mutat în comuna Şicula în 1998. În acelaşi an (pe 1 octombrie, mai exact) schimbarea de domiciliu a fost operată şi în buletinul de identitate, chiar de Poliţia din Şicula…

Speranţă şi instanţă

„Sunteţi singura mea speranţă” – ne-a spus Mihai Cernea când a decis să apeleze la Jurnal arădean/ Aradon. Nici boala nu l-a făcut să se simtă atât de nedreptăţit şi de neputincios precum situaţia în care se află acum.

Am încercat să limpezim apele, să pătrundem în logica absurdului şi să ne dăm seama ce se poate face pentru a veni în sprijinul cititorului nostru. Am luat legătura mai întâi cu Casa Judeţeană de Pensii Arad, pentru a vedea exact care e treaba cu poprirea. Directoarea Mihaela Vasil ne-a informat că „poprirea vine de la Primăria Municipiului Arad – amenzi poliţie cu debit, conform titlului executoriu din 2015 emis de Municipiul Arad. Numai instituţia care a emis titlul de poprire poate să-l şi ridice. Cred că ar trebui să vă adresaţi Primăriei, acolo unde s-a făcut poprirea.”

Aşadar, l-am contactat pe Pavel Neamţiu, directorul Direcţiei Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad. „Procesul verbal de contravenţie (care a stat la baza emiterii titlului de poprire – n.r.) este întocmit pe numele Cernea Mihai. Pe noi nu ne interesează altceva, pentru noi nu sunt importante celelalte informaţii din procesul verbal. Nu este problema noastră dacă s-a încheiat corect procesul verbal de contravenţie. Nouă ne-a venit spre executare. Dacă a fost greşit, dânsul îl poate contesta în instanţă. Noi nu putem desfiinţa procesul verbal de contravenţie. Acesta se anulează doar în instanţă” – a precizat Pavel Neamţiu.

De ce nu s-a prescris fapta?

Executat silit pentru o amendă din 2003?! După 14 ani?! Nu se prescrie fapta după cinci ani de zile de la momentul comiterii? „Nu!” – răspunde Pavel Neamţiu. Şi apoi ne explică: „Fapta se prescrie doar dacă nu facem actele de executare. Orice act de executare întrerupe perioada de prescripţie. Dar în cazul domnului Cernea fapta nu e prescrisă pentru că noi am făcut acte de executare, am trimis somaţii, după aceea a fost declarat insolvabil, adică nu a avut bunuri urmăribile. Pe o perioadă de cinci ani de când a fost făcut insolvabil, se verifică. După cinci ani, se dă la scădere. Ei, în perioada asta de cinci ani, s-a găsit că el are venituri şi s-a făcut poprire pe cont. Dacă mai stătea cinci ani de când a fost făcut insolvabil, atunci se ştergea. Dar, în perioada asta de cinci ani de când a fost făcut insolvabil, s-a descoperit că are conturi…” – a detaliat directorul Direcţiei Venituri din cadrul Primăriei Arad.

L-am întrebat, într-o doară, pe Pavel Neamţiu la ce adresă au fost trimise somaţiile de plată către Mihai Cernea. Desigur, la adresa specificată în procesul verbal! Adică la adresa la care „contravenientul” nu mai locuieşte din 1998! Dar să nu credeţi că nu există o explicaţie (şi) pentru asta! „Domnul Cernea avea obligaţia să vină la organul fiscal să anunţe schimbarea de domiciliu. Faptul că şi-a schimbat adresa de domiciliu în buletin nu înseamnă că nu are datoria să plătească amenda pe care a primit-o. Dar, chiar dacă nu a ridicat somaţia, aceasta a fost pusă pe internet şi e considerată trimisă cu confirmare de primire.”

Poliţia cere desfiinţarea executării

După ce am supus atenţiei Poliţiei cazul lui Mihai Cernea, purtătorul de cuvânt al IPJ Arad, inspector principal de poliţie Lorena Radu, ne-a informat că „au fost începute demersurile în instanţă pentru desfiinţarea actelor de executare”. La nivelul instituţiei există suspiciuni serioase cu privire la posibilitatea ca o persoană să fie executată silit după 14 ani de la comiterea faptei. Poliţiştii aşteaptă acum din partea Direcţiei Venituri din cadrul Primăriei Arad, dovezile privind întreruperea prescripţiei.