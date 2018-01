Inedit: cluburi româno-chineze în orașele din județ

Activitatea Casei Româno-Chineze din Arad are ecouri și la nivel de județ. Pentru că se dorește o implicare cât mai mare a tuturor arădenilor, fie ei din municipiu sau din județ, în acțiuni care pot duce la relații chiar și economice cu Republica China, Casa Româno-Chineză Arad a anunțat lansarea unor cluburi.

„Am venit cu ideea de a deschide cluburi româno-chineze în toate orașele județului. Vom începe cu Pecica, iar mai apoi vom continua și cu celelalte orașe. În cadrul acestor cluburi, primarul va fi președinte onorific, urmând ca activitatea efectivă să o gestioneze un președinte executiv”, a declarat președintele Casei Româno-Chineze Filiala Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț.

Aceasta a mai punctat, în cadrul unei conferințe de presă, fiind alături de Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, că ideea cluburilor a venit ca urmare a vizitei în regiunea Hainan și a reînnodării relației cu acest partener extrem de important pentru Arad.

„Aradul a fost reprezentant într-un mod excepțional. Este extrem de important pentru că întâlnirile au fost la cel mai înalt nivel, inclusiv cu guvernatorul regiunii Hainan. Vizita nu a fost în zadar, urmând să se concretizeze cu vizite ale oamenilor de afaceri, dar și cu legături bilaterale la nivel de structuri școlare”, a mai punctat prof. Univ. dr. Lizica Mihuț.

Înfrățiți de 20 de ani

Pe de altă parte, Iustin Cionca a spus: „M-am bucurat că am reușit să refacem legăturile cu provincia Hainan, cu care suntem înfrățiți de 20 de ani, dar cu care relația noastră ajunsese într-un impas. Am depășit împreună această situație și îi mulțumesc, pe de o parte, doamnei Lizica Mihuț și, pe de pe altă parte, ambasadorului H.E. Xu Feihong. Am semnat un protocol de colaborare, iar măsurile se vor vedea în viitor. Îmi doresc să extindem colaborarea de la nivel de președinte-guvernator, la nivel de familii – elevi, școli, artiști plastici. Aș vrea să vedem cu toții potențialul Chinei. Cred că putem face la Arad un pol de interes pentru China, cu condiția să ne folosim de toate facilitățile pe care le putem oferi, precum Zona Liberă”.