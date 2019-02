Interviu cu președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca: „Sănătatea arădenilor, o prioritate absolută”

JA. Domnule preşedinte, anul 2018 a fost un an cu investiții mari în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Consiliul Județean a ajuns la 30 de milioane de euro investite în spital! Ce urmează?

Iustin Cionca. Încă de la preluarea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean, eu am avut ca prioritate absolută sănătatea arădenilor. Este o abordare normală, pentru că dacă ai o populaţie sănătoasă și oamenii sunt mulțumiți, vor munci mai eficient pentru familiile lor, și comunitatea va prospera. Cu doi ani în urmă, împreună cu conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad am elaborat o strategie. Am avut în vedere că printre cele mai frecvente boli din judeţul Arad sunt afecţiunile cardiologice. Și în proiectul de management al managerului spitalului, Carmen Lucuța, s-a avut în vedere dezvoltarea secției de Cardiologie. Din fonduri europene, Spitalul Județean a cumpărat Cardiolife, clinica de cardiologie privată care funcționa la parterul spitalului. Prin asta am făcut un pas pentru îmbunătățirea sectorului cardio-vascular. Al doilea pas îl va reprezenta modernizarea secţiei de Cardiologie. Aducem un milion de euro din fonduri europene pentru acest obiectiv. După ce intră banii, vom face și pasul următor, pentru extinderea și modernizarea secției existente. Va trebui să ne gândim şi la perfecţionarea forţei de muncă, să creştem studenţi, apoi medici rezidenţi, şi asta o să dureze ani de zile. Consiliul Judeţean va identifica în continuare surse de finanţare pentru modernizarea Secţiei de Cardiologie, pentru cumpărarea aparaturii de performanţă de care are nevoie. Ne dorim foarte mult, tot împreună, să lucrăm şi pe prevenţie. Până la urmă va trebui să facem în aşa fel încât cetăţenii să înteleagă că depinde şi de conduita lor şi de modul în care trăiesc zi de zi, să evite intervenţiile chirurgicale.

JA. Ce proiecte are anul acesta Consiliul Județean pentru spital?

Iustin Cionca. Am încheiat un an bun pentru Consiliul Județean Arad, chiar dacă a început sub auspicii extrem de nefaste. Anul 2018 a fost, pentru noi, anul proiectelor europene. Continuăm pe direcțiile definite prin strategia pe care am enunțat-o în anul 2016, atunci când echipa de conducere a Consiliului Judeţean Arad își prelua mandatul. Este pentru prima dată în istoria acestei instituții când a fost depus un număr atât de mare de proiecte de finanțare, majoritatea pentru accesarea fondurilor europene, și când sunt inițiate proiecte de asemenea anvergură în domeniile-cheie ale administrației publice arădene, infrastructură, sănătate publică, servicii sociale și cultură. Până astăzi, am depus proiecte în valoare de 150 de milioane de euro, din care avem contracte semnate pentru 100 de milioane de euro. În domeniul sănătății publice, realizăm cele mai mari investiții din sistemul medical al județului Arad. În urma acestora, suma adusă de Consiliul Judeţean Arad pentru modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență, de la preluarea sa în anul 2010, va depăși 90 de milioane de euro.

JA. Cum vor fi folosite fondurile europene și cele naționale, pe care le-ați câștigat pentru Spitalul Județean?

Iustin Cionca: Construim trei spitale noi: Psihiatrie, Oncologie, un complex de Pediatrie-Matern, modernizăm cele mai importante secții de spital (Cardiologie, Pediatrie Infecțioase – în parteneriat cu societatea civilă -, Infecțioase Adulți). Repet, pentru că este foarte important: în anul 2018, datorită parteneriatului și colaborării dintre Consiliul Județean și Primăria Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost dotat săptămânal cu câte un aparat medical nou și modern! Nu cred că așa ceva s-a mai întâmplat undeva în România!

JA. Este adevărat că unele dintre secțiile de spital din Arad sunt printre cele mai moderne din România?

Iustin Cionca. Da, este adevărat și mă bucur că ați remarcat și dvs. asta! Datorită strategiei noastre de dezvoltare a sănătății publice și a parteneriatelor cu Facultatea de Medicină și organizațiile non-guvernamentale, astăzi, la Arad, funcționează secții care sunt printre cele mai moderne din România: Unitatea de Primire Urgențe (cu aproximativ 200 de pacienți deserviți zilnic), Hematologie, Pediatrie Infecțioase, Chirurgie II, TBC, Anatomie Patologică. În implementarea acestor proiecte își dă concursul conducerea Consiliului Judeţean Arad, alături de consilierii județeni și de aparatul de specialitate din Consiliu. Această echipă a demonstrat că are capacitatea să realizeze proiecte de interes strategic pentru dezvoltarea Aradului și în interesul arădenilor, și că, așa cum a promis, a schimbat ritmul în administrația județului! Rata de absorbție a fondurilor europene prin proiectele depuse de Consiliul Județean este de aproape 100%, de peste două ori mai mare decât media națională. Acesta este și motivul pentru care conducerea Consiliului Județean Arad a solicitat ca fondurile europene alocate României să nu mai fie gestionate la nivel național, ci cât mai aproape de arădeni.