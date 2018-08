ITF Arad a rămas fără favorită

În sferturile ediției cu numărul XIV s-au mai calificat: Cristina Ene (5-7, 6-3, 6-3 cu Velcea), Andreea Mitu (7-5, 6-3 cu Stăiculescu), Ioana Roșca (7-6, 7-5 cu maghiara Nagymihaly), grecoaica Vasilliki Karvouni (6-4, 4-6, 7-6 tie-break la 6 cu basarabeanca Vdovenco, după un meci maraton, de trei ore și 42 de minute), bosnica Nefisa Berberovic (6-4, 6-7, 6-2 cu Tătăruș), maghiara Alexa Pirok (6-1, 6-3 cu Novac) și Georgia Crăciun (6-2, 6-0 cu sârboiaca Bojovic).

Programul zilei de vineri la ITF Arad este împărțit în două, dimineața de la 11.00: Damaschin vs. Berberovic (Bonia-Herțegovia) – terenul central, Roșca vs. Pirok (Ungaria) – terenul 1 și Ene vs. Karvouni (Grecia) – terenul 3, respectiv după-amiază, de la ora 17.00, Mitu vs. Crăciun – terenul 3 și de la ora 18.00 Ene/Roșca vs. Gașpar/Hristea – terenul central, finala de dublu.