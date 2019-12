Lavinia Ichim, printre organizatorii Miss Intercontinental

SHARM EL-SHEIKH. Modelul arădean Lavinia Ichim se află, zilele acestea, în Egipt, unde participă la cea de a 48-a ediție a concursului internaţional Miss Intercontinental. „De această dată nu concurez, ci sunt organizatoare. Este prima dată pentru mine când las lumina reflectoarelor pentru agitația din spatele evenimentului. Dar îmi place foarte mult şi mă bucur că fac parte din această echipă și familie, pot spune. Sunt foarte mândră că m-au ales pe mine din numeroasele persoane care şi-au dorit să fie în locul meu” – ne-a mărturisit Lavinia Ichim.

Ce are de făcut

Practic, echipa organizatorică a Miss Intercontinental 2019 este aceeaşi cu echipa din spatele Top Model of the World 2018 – competiţie la care arădeanca a concurat. Şi a lăsat o impresie foarte bună, motiv pentru care a fost cooptată de organizatori. „Suntem patru persoane care ne ocupăm de coordonarea celor 84 de concurente şi care intrăm zilnic în contact cu ele. Toate am fost alese (şi) fiindcă vorbim engleza fluent, dar şi câte o altă limbă. Eu, de exemplu, vorbesc engleza şi spaniola. Dar, din cele patru persoane, eu sunt singura care sunt o fost concurentă de-a lor. În rest, sunt persoane din diferite domenii, nu din domeniul modellingului sau al concursurilor de frumuseţe, ca şi mine” – povesteşte Lavinia. Ea se ocupă de fetele din Europa şi de câteva din America Centrală şi de Sud. În mare parte, coordonează fetele pentru activitățile pe care le au pe parcursul celor trei săptămâni petrecute în Sharm el-Sheikh. Duminică seara, de pildă, a avut ocazia să le înmâneze personal eşarfele fetelor, la ceremonia de înmânare şi de bun venit.

Alt nivel

„O iau (şi) ca pe o experiență de viață. Aici totul se desfăşoară la un alt nivel şi sunt foarte fericită că am această oportunitate. Cu siguranţă, acest timp petrecut ca asistent în executive team îmi va fi de folos pe viitor” – conchide Lavinia Ichim.