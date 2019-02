Liceele arădene, în topul naţional

Un clasament naţional realizat an de an arată care sunt cele mai bune licee din România, iar în poziţii bune se află şi câteva din judeţul nostru. Clasamentul pe 2018, prezentat de portatul www.admitereliceu.ro, este realizat prin ponderarea următoarelor medii din fiecare liceu: media de admitere (40%), media de la examenul de Bacalaureat (30%), promovabilitatea la BAC (20%) şi media rezultatelor obţinute la olimpiade (10%). Topul liceelor din România are 1204 unităţi de învăţământ, iar pe locul I se află Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Bucureşti, cu scorul total 8,97, media de admitere 9.86 şi promovabilitate de 99,57% la Bacalaureat. Pe ultimul loc din ţară se află o şcoală din judeţul Teleorman, localitatea Botoroaga, cu scorul de 1,39 puncte, promovabilitate zero la Bacalaureat, media de admitere 3,42 şi niciun olimpic.

Judeţul Arad are 35 de liceee în clasamentul prezentat, iar cel mai bun în 2018 a fost Colegiul Naţional „Moise Nicoară”. Aflat pe locul I în judeţ, din punct de vedere al rezultatelor, în topul naţional este plasat pe locul 40, în cădere faţă de anul 2017, când se situa pe locul 36. Liceul are un scor total de 8.51 puncte, unul considerat foarte bun. Media de admitere în 2018 a fost 9.05, iar promovabilitatea la Bacalaureat a fost de 100%.

Pe locul II în topul judeţean se află Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”, cu scorul 8.27, situat pe poziţia 76 în clasamentul naţional al rezultatelor, tot în cădere faţă de anul anterior, când era pe poziţia 71. Şcoala a avut o promovabilitate de 100% la Bacalaureat şi media de admitere 8.58.

Al treilea liceu de top din Arad, Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal”, cu scorul 8.08, se află pe locul 109 în topul naţional, în cădere cu 15 poziţii faţă de anul anterior, când era plasat pe locul 94. Promovabilitatea la Bacalaureat a fost de 95,38%, iar media de admitere, 8.87.

Top 10

De menţionat în clasamentul judeţean sunt şi celelalte licee care se află în primele zece poziţii. Astfel, pe locul IV judeţean este Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” (locul 195 naţional, faţă de 136 în anul anterior), pe locul V se află Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” (locul 228 în top naţional, faţă de 164 în anul 2017), pe locul VI se află Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chişineu-Criş (locul 398 naţional, în creştere faţă de poziţia 482 în anul anterior), pe locul VII se află Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” (locul 443 naţional, faţă de 476), pe locul VIII se află Colegiul Economic (454 în top naţional, faţă de 312, o cădere considerabilă), pe locul IX se află Liceul „Mihai Viteazul” Ineu (476/508), iar pe X se află Colegiul „Csiky Gergely” (484/414).

La coadă…

Cele mai slabe licee din judeţ, conform clasamentului naţional, sunt chiar din municipiu. Pe ultimul loc este plasat Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”, aflat pe poziţia 1158 în topul naţional, cu scorul 2.04. Pe penultimul loc în judeţ este plasat Liceul Tehnologic de Transporturi „Henri Coandă”, cu scorul de 2.11 puncte şi pe poziţia naţională 1153. Pe locul III de la coadă este Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, cu scorul 2.12 şi pe poziţia naţională 1151.