Lovitură de teatru: Spitalul Căpâlnaş are contract de închiriere

ARAD. S-au dat de ceasul morţii, i-au făcut cu ou şi cu oţet pe pesedişti, au aruncat cu noroi şi au acuzat că nişte bolnavi rămân fără acoperiş deasupra capului. Însă totul a fost o minciună. Spitalul de Psihiatrie de la Căpâlnaş funcţionează legal, într-o clădire închiriată, cu un contract de chirie perfect valabil. Informaţia a fost destul de greu de aflat. Probabil că era ascunsă pentru a fi folosită, în continuare, ca şi armă politică de către cei din PNL împotriva celor din PSD care nu au votat închirierea în şedinţa Consiliului Judeţean Arad de vineri, 29 martie. Atunci, consilierii judeţeni din PSD au fost arătaţi cu degetul de toţi arădenii, inclusiv de noi, pentru faptul că au lăsat pe drumuri pacienţii internaţi în Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş. Numai că aleşii PSD au încercat imediat după ce au fost atacaţi să se apere, motivând faptul că nu era nevoie de votul lor pentru un contract de închiriere. Mai mult decât atât, un astfel de contract nici măcar nu trebuia să facă obiectul unei hotărâri a Consiliului Judeţean, ci putea fi încheiat fără o astfel de măsură administrativă. Ultimul care a specificat acest lucru a fost consilierul judeţean Marius Sulincean, acesta declarând, într-un comunicat de presă, că închirierea spaţiului pentru Spitalul Căpâlnaş nu trebuia să treacă prin CJA. „O spunem public, pentru ca cetăţenii să fie în cunoştinţă de cauză, Marinel Cionca nu era obligat din punct de vedere juridic să transforme în hotărâre de consiliu decizia de prelungire a contractului de închiriere pentru unitatea spitalicească menţionată. A făcut-o din neasumare şi pentru a stârni un circ media, inutil. Cer cât se poate de transparent, ca, în cazul în care au întocmit şi iscălit acel contract, să îl pună la dispoziţia opiniei publice cu toate explicaţiile de rigoare”, spunea Sulincean într-un comunicat de presă.

Contractul există

Intrând pe firul situaţiei de la Căpâlnaş, am luat legătura cu diferite persoane, inclusiv cu oameni apropiaţi unităţii medicale. Iar de la aceştia am primit informaţia că, în data de 1 aprilie, a fost semnat un nou contract cu proprietarul conacului în care funcţionează Spitalul de Psihiatrie. La trei zile distanţă de la şedinţa cu scântei din Consiliul Judeţean, contractul a putut fi semnat şi fără o hotărâre.

Acesta nu a fost semnat pe patru ani, dar ştim sigur că unitatea medicală îşi poate desfăşura activitatea liniştit până la finele acestui an. Aşadar, acuzele peneliştilor au fost demolate. „Minciuna are picioare scurte”, spune o zicală românească, ce se aplică perfect atât celor din Consiliul Judeţean, cât şi politicienilor care au încercat să „umfle artificial” un scandal, folosindu-se de oamenii bolnavi ai Aradului.

Şi născocirile

Reluând subiectul, am spicuit câteva dintre acuzele pe care peneliştii le-au adus celor de la PSD, după ce aceştia au refuzat să voteze contractul: „Spitalul nu va putea primi autorizaţie de funcţionare de la DSP fără contractul de închiriere” – consilierul judeţean Corina Crişan; „Nu vom mai putea efectua plăţi legale către proprietar, dacă nu avem acest contract” – Iustin Cionca, preşedintele CJA; „PSD vrea cu orice preţ să scoată în stradă pacienţii de la Căpâlnaş” – Corina Crişan, în 3 aprilie, după semnarea contractului; „În istoria Consiliului Judeţean Arad nu s-a mai întâmplat o situaţie atât de revoltătoare ca nişte consilieri aleşi să reprezinte interesele arădenilor să îşi bată joc atât de grosolan de cetăţenii cei mai necăjiţi” – aceeaşi Corina Crişan, la două zile după ce contractul era semnat deja şi intrat în vigoare.