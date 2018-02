Luptă pentru viață! Fetița de 3 ani a unui pompier din Arad are nevoie de ajutor!

Csaba Detari salvează vieți. Este un pompier dedicat, care luptă zi de zi pentru viața semenilor săi. Acum, însă, trebuie să lupte pentru ca fetița lui de doar 3 ani să răzbească în bătălia cu o boală nemiloasă.

La cei 3 ani ai săi, Hanna a început o luptă grea, dură și nemiloasă, cu o tumoare care i-a pus stăpânire pe corp. Copilăria i-a fost zdruncinată, iar părinții se străduiesc să îi fie sprijin micuței lor, acum, când are nevoie mai mult ca niciodată de toată susținerea.

Cum a început totul?

Problemele pentru Hanna și părinții ei au început acum aproximativ o lună, când fetița s-a plâns de dureri de burtă. „Ne-a spus că o doare burtica tot mai tare și am ajuns la urgențe. Apoi, în urma analizelor, a urmat un tratament pentru infecție urinară, dat fiind faptul că aveam numărul leucocitelor mult depășit. Însă, când am văzut că în urma tratamentului nu există nicio îmbunătățire, am schimbat medicul pediatru și am fost îndrumați cu fetița să mergem la o ecografie abdominală. Pe 8-9 februarie am primit cumplita veste, în urma investigațiilor de la Arad”, ne mărturisește tatăl Hannei, pompierul Detari Csaba.

După aflarea diagnosticului, părinții au mers cu Hanna la clinica din Szeged. Aici li s-a confirmat diagnosticul de la Arad: Tumoră Wilms grad 4. Mai mult, în urma investigațiilor amănunțite, s-au depistat și multiple metastaze pulmonare. „Doctorii ne-au spus, în prima fază, că șansele de combatere a tumorii sunt de aproximativ 90%. Însă, acum, după ce s-au depistat și metastazele pulmonare, șansele sunt ceva mai scăzute. Totul depinde de cum va reacționa fetița la tratament, respectiv la ședințele de chimioterapie, dar și de biopsia tumorii după operație”, ne-a mai spus tatăl Hannei.

Diagnostic și tratament

Hanna a fost diagnosticată cu Tumora Wilms grad 4 cu multiple metastaze pulmonare. Tumora Wilms este un tip de cancer renal rar, care afectează în special copiii. De asemenea, mai este cunoscut sub numele de nefroblastom şi este cel mai frecvent cancer de rinichi la copii. Boala afectează în special copiii de 3-4 ani şi devine mult mai puţin frecventă după vârsta de 5 ani. Tumora Wilms apare, cel mai des, la un singur rinichi, deşi uneori poate fi diagnosticat la ambii, simultan. Experţii spun că Tumoarea Wilms este cauzată de pierderea sau inactivarea unei gene supresoare de tumori numită QT1 pe cromozomul 11. Genele supresoare tumorale, în general, îngreunează creşterea tumorii şi controlează creşterea celulară.

În acest moment, copila urmează tratament cu citostatice, iar cel mai probabil pe 4 mai ar urma să fie supusă unei intervenții chirurgicale la Clinica Universitară din Szeged. Costul intervenției este de 30.000 de euro, bani pe care familia nu îi are.

Mobilizare în cadrul ISU

Colegii lui Detari Csaba s-au mobilizat pentru strângerea de fonduri. Arădeanul este pompier de zece ani, la secția din Bârzava și, de nenumărate ori, și-a riscat viața pentru alți semeni. Acum e rândul arădenilor să fie alături de familia lui. „În spiritul credinței, omeniei și solidarității, facem un apel la bunăvoința tuturor celor care doresc să susțină financiar familia greu încercată a unui subofițer din cadrul ISUJ Arad – secția pompieri Bârzava – paramedic pe ambulanța SMURD care, la rândul său, a salvat zeci de vieți anual și a cărui fetiță, în vârstă de numai 3 anișori, a fost diagnosticată cu tumoarea Wilms Gradul 4 cu multiple metastaze pulmonare. Orice sumă, cât de mică, este de un mare ajutor”, se menționează în apelul umanitar transmis de ISU Arad.

Ajutăm!

Puteţi veni în ajutorul Hannei Detari depunând o sumă de bani în conturile:

RON: RO77RZBR 0000 0600 0963 9352 – DETARI CSABA; EUR: RO60 RZBR 0000 0600 2001 1868 – COD SWIFT RZBRROBU – DETARI CSABA ZOLTAN.