Magazin Mega Image, la Arad

Potrivit unor surse citate de www.zf.ro, începând de anul viitor, belgienii de la Mega Image îşi extind acoperirea din vestul ţării cu Oradea, Timişoara şi Arad. În prezent, retailerul belgian are pe piaţa locală peste 520 de magazine, dintre care peste 75% în Bucureşti şi împrejurimi, iar restul pe o rază de maximum 250 de kilometri de Capitală. Printre oraşele mari bifate deja se numără Braşov şi Constanţa. Mega Image are în plan în acest an să deschidă primele magazine din Cluj-Napoca şi din alte oraşe din judeţul Cluj, potrivit datelor făcute publice anterior de oficialii companiei.

„Compania a început deja să caute spaţii în cele trei oraşe (Oradea, Timişoara şi Arad-n.r.) pentru a deschide primele magazine în 2018. Se uită şi să cumpere mici reţele locale, dar caută şi să deschidă de la zero, pentru că are planuri mari” – a declarat pentru www.zf.ro, o sursă din piaţă.

Galleria? Nu

Nu putem să nu alăturăm aceste informaţii declaraţiilor recente ale managerului mall-ului Galleria Arad, care preciza de curând pentru Jurnal arădean/ Aradon că se află în discuţii cu trei hipermarketuri. Interpelată acum pe subiectul Mega Image, Simona Man ne-a declarat că nu poate confirma că retailerul belgian va deschide un magazin în Galleria Arad. „Nu pot confirma – cel puţin nu în acest moment – că Mega Image ar veni la Galleria” – a precizat managerul mall-ului, pentru Jurnal arădean/ Aradon.

Discuţii privind deschiderea unui magazin Mega Image în Galleria Arad s-au purtat şi în vara anului 2015, la scurt timp după plecarea hipermarketului Cora din centrul comercial. Ştim bine cu ce rezultat: niciunul…