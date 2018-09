Muncitori indieni la fabrica de vagoane marfă din Arad!

Nu mai e o noutate pentru nimeni criza forţei de muncă cu care se confruntă tot mai mulţi angajatori. Dacă muncitorii din alte judeţe reprezintă o soluţie pentru mulţi dintre agenţii economici din Arad, pentru alţii, recrutarea angajaţilor reprezintă încă o problemă. Producătorul de vagoane marfă Astra Rail Industries, parte a Grupului american Greenbrier, e unul dintre marii angajatori din Arad care s-a confruntat cu criza forţei de muncă. A căutat muncitori pentru fabrica din Arad, dar nu i-a găsit nici la noi în judeţ şi nici în altă parte din România. În aceste condiţii, compania şi-a extins căutările în afara ţării. Aşa se face că, în prezent, la unitatea de producţie din Arad, cot la cot cu muncitorii noştri, lucrează muncitori indieni!

Informaţia a fost confirmată pentru Jurnal arădean/ Aradon de către managementul Astra Rail Industries: „Pentru că nu găsim destui muncitori în România, am angajat 50 de muncitori indieni. Toţi sunt sudori şi vor lucra în diferite locaţii în fabrica din Arad”. De ce tocmai indieni, am întrebat. „Deoarece pentru aceştia am găsit o soluţie legală să îi angajăm în Arad” – ni s-a răspuns.

Primul grup de muncitori indieni a ajuns la fabrica de vagoane marfă din Arad în urmă cu două săptămâni, iar cel de al doilea grup va ajunge săptămâna aceasta. Cât vor rămâne aici? „Scopul nostru este să îi ţinem cel puțin un an de zile, deoarece trebuie să îi instruim câteva luni pentru a fi calificaţi” – au precizat reprezentanţii Astra Rail Industries pentru Jurnal arădean/ Aradon. Ar mai fi de precizat că angajatorul le asigură indienilor cazarea, nu şi masa. Am dorit să aflăm şi condiţiile de salarizare a muncitorilor străini comparativ cu retribuirea angajaţilor autohtoni, însă am fost înştiinţaţi că „informaţiile legate de salarizare în cadrul companiei noastre sunt confidenţiale şi acestea nu vor fi făcute publice”.

În ceea ce priveşte posibilitatea de a mai aduce muncitori străini la fabrica din Arad, managementul Astra Rail Industries ne-a informat: „În acest moment nu intenţionăm să aducem alţi muncitori din India. Însă zilnic încercăm să găsim muncitori pe piaţa românească. Momentan ne lipsesc aproximativ 150 de muncitori numai în Arad. Numai dacă nu vom mai găsi muncitori în Arad, poate vom mai angaja mai mulţi muncitori din India.”