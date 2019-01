„Nu-mi explic de ce unii jucători refuză UTA”

„Vulturar și Isac s-au accidentat destul de grav, îmi pare rău pentru acești copii, pentru că vor pierde o parte din pregătire. Nu o să înțeleg niciodată echipe ca aceasta, Elore Bekescsaba, care urmărește cu orice scop să câștige un meci de pregătire, de antrenament. Îmi pare rău că am jucat cu ei, dacă știam că evoluează așa dur, mai bine nu jucam. Au dat dovadă de o agresivitate maximă, dacă știam că vor neapărat să câștige, începeam meciul de la 3-0 pentru ei, poate erau mai liniștiți și puteam juca fotbal. Una peste alta, am dat prilejul jucătorilor Alvarenga și Dombrovoschi să arate că dacă pot să rămână la UTA, de aceea au și jucat toate minutele. Deocamdată, nu am un răspuns, îi mai văd câteva antrenamente apoi mă voi decide”.

Tehnicianul UTA-ei a vorbit și despre faptul că noutățile din lot întârzie să apară: „Nu-mi explic nici eu ce se întâmplă. De exemplu, un jucător trebuia să apară azi, altul, sâmbăta trecută, iar a doua zi am auzit că e la altă echipă. Întrebarea voastră, a jurnaliștilor, e pertinentă, de ce nu vin jucătorii la UTA, dar vă spun că nu am un răspuns. Am fost refuzați deja de 7-8 jucători, așa că am început să discutăm cu alții. Am vorbit marți seara cu doi jucători, care au spus că îmi vor da un răspuns zilele viitoare” – a mai declarat Popa.