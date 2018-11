Ocazia primelor puncte la polo

Ocazia primelor puncte vine sâmbătă (ora 16.00) și duminică (ora 11.00), când poloiștii lui Cristian Cosma primesc vizita echipei Crișul Oradea, o adversară ce pare la îndemână, fiind și ea cu zero puncte în clasament și un golaveraj inferior arădenilor (-79, respectiv -97).

Alături de „dubla” ce se va desfășura în incinta bazinului acoperit „Delfinul”, în etapa a cincea mai au oc duelurile: CSM Tg. Mureș vs. Politehnica Cluj-Napoca, Steaua vs. Dinamo și Rapid vs. Corona Sp. Studențesc Brașov. Neînvinse sunt echipele Steaua și CSM Oradea, ultima având etapă liberă.