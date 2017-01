Oile negre şi cele albe ale Poliţiei Arad

A fost un 2016 agitat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad. Un poliţist a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru o bătaie în care a fost implicat, un altul s-a ales cu un termen de încercat de doi ani, fiind condamnat la un an de închisoare, patru au fost achitaţi pentru infracţiunea de luare de mită, iar un altul este urmărit penal pentru că a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui om.

Dar să începem cu începutul. Claudiu Dărăbuţ a părăsit rândurile subofiţerilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad în urma sentinţei pronunţată de Judecătoria Arad şi menţinută de Curtea de Apel Timişoara în apel: 3 ani de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală şi 50.000 de lei daune morale pentru victima agresiunii – poloistul Alex Băltean. Sentinţa a venit la aproape un an de zile de la bătaia în care au fost implicaţi Dărăbuţ şi Băltean pe terasa unui restaurant din centrul Aradului.

Maliţa Teodor încă „întăreşte” rândurile subofiţerilor IPJ Arad ajungând de la Zărădeni, unde era şef de post, la Secţia de Poliţie nr. 1 Vlaicu, după ce Judecătoria Arad l-a condamnat la un an de închisoare pentru „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte 0,80 g/l alcool pur în sânge”. Instanţa a hotărât să amâne aplicarea pedepsei de un an închisoare, pe durata unui termen de încercare de 2 ani. Astfel că Maliţa Teodor face cinste, în continuare, uniformei de poliţist. Agentul şi-a dat demisia din funcţia de şef al Postului de Poliţie Zădăreni – potrivit reprezentanţilor IPJ Arad – după ce a fost prins băut la volan, fiind implicat atunci într-o tamponare soldată cu daune materiale, şi a ajuns ajutor de şef de post la Felnac, ulterior activând la Secţia de Poliţie din Vlaicu cu atribuţii pe Ordine Publică. Înainte de a fi trimis în judecată, poliţistul a încheiat un acord de vinovăţie cu procurorul.

Achitaţi la Curtea de Apel Timişoara

Doi poliţişti de la Secţia Micălaca, Belei Adrian şi Panda Cornel Sorin, au fost achitaţi după ce, în urma unui flagrant organizat de Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Arad, sub coordonarea unui procuror, în luna mai 2016, oamenii legii au fost acuzaţi că au luat şpagă câte două aparate de cafea şi 50 de lei de la un bărbat care transporta cu o autoutilitară aparate de cafea. Judecătorul de la Tribunalul Arad care a pronunţat sentinţa în acest dosar i-a „spulberat” pe cei doi poliţişti, condamnându-i la 5, respectiv 6 ani de închisoare cu executare şi instituind sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea celor doi poliţişti până la recuperarea sumei de 2.065,14 lei de la fiecare – 2.000 de lei însumând cheltuieli de judecată. Poliţiştii au declarat apel, iar la Curtea de Apel Timişoara, completul de judecată format din doi magistraţi au avut opinii divergente: unul fiind pentru achitare, celălalt făcând opinie separată. Aşa s-a ajuns la completul de divergenţă format din trei judecători. Doi dintre ei au hotărât achitarea celor doi poliţişti, al treilea judecător a hotărât reducerea pedepselor celor doi: de la şase ani la patru ani şi de la cinci ani tot la patru ani. Hotărârea Curţii de Apel Timişoara este definitivă.

Achitaţi din prima

Alţi doi poliţişti, Hotăran Gheorghe şi Daniel Claudiu Răzvan, de la Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului Arad, nu au mai ajuns până la Curtea de Apel Timişoara pentru achitare, ci au primit-o chiar la Tribunalul Arad. Cei doi au fost trimişi în judecată pentru luare de mită. Flagrantul a fost organizat tot de DGA – Serviciul Judeţean Arad, sub coordonarea unui procuror. Despre ce a fost vorba în acest caz? Poliţiştii ar fi luat câte 200 de lei mită pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, adică să nu aplice amendă şi să nu suspende permisul de conducere unui şofer implicat într-o tamponare. Fapta a avut loc în septembrie 2015. Înainte de judecată, din dosar a fost eliminate unele înregistrări ambientale şi declaraţii date de denunţător (denunţător care şi-a recunoscut fapta şi a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorul fiind de acord cu aplicarea faţă de el a unei pedepse de doi ani şi şase luni cu suspendare). În noiembrie 2016, cei doi poliţişti au fost achitaţi. Procurorii au atacat sentinţa Tribunalului Arad, astfel că se aşteaptă înfăţişarea de la Curtea de Apel Timişoara, care va avea loc în 12 ianuarie 2017.

A provocat un accident mortal

În iulie 2016, poliţistul Darius Creţ fiind la volanul unui autoturism – şi sub influenţa băuturilor alcoolice – a provocat un accident rutier în faţa primăriei din Almaş în urma căruia pasagerul de pe scaunul din dreapta faţă, un tânăr de 36 de ani, a decedat pe loc. Dosarul a ajuns pe masa procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ, iar subofiţerul este urmărit penal pentru ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Împotriva poliţistului nu s-a luat momentan vreo măsură deoarece, spun reprezentanţii IPJ Arad, de la data producerii accidentului şi până la sfârşitul lunii decembrie, subofiţerul s-a aflat în concediu medical. În urma accidentului, poliţistul a suferit fracturi la membrele inferioare.