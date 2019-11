Oradea vs. Arad: 23 la ZERO!

Ne-a luat o lună să documentăm acest material. Și trei cereri formulate la trei primării diferite pe Legea 544, cea privind liberul acces la informații publice. Am făcut asta după ce, într-o întrunire publică de acum mai bine de o lună, primarul interimar al Aradului ne-a sugerat că suntem dezinformați, susţinând că Primăria Oradea nu a reabilitat niciun imobil proprietate privată din bugetul propriu, ci minunățiile reabilitate aici s-au realizat pe ceva fonduri europene.

Așa că am întrebat – pe lege, ca să primim răspunsuri cu parafă – cum stă treaba cu reabilitarea imobilelor la Primăria Oradea, Primăria Arad și Primăria Timișoara.

Și, după răspunsurile oficiale, treaba stă cam așa în privința reabilitării fațadelor imobilelor aflate în proprietate privată, situate în centrul acestor municipii: Primăria Oradea a reabilitat până acum 23 de imobile, Primăria Arad, zero, Primăria Timișoara, zero. Primăria Oradea are în lucru în acest moment 18 imobile, Primăria Arad, zero, Primăria Timișoara, zero. Oradea are în licitație lucrări de reabilitare la 5 imobile aflate în proprietate privată, Primăria Arad, zero, Primăria Timişoara, zero. Alte 15 proiecte de reabilitare imobile urmează să intre la licitat în scurt timp, ne spune Primăria Oradea, la Arad şi Timişoara, zero.

La Oradea, fundaţia creată de Primăria Oradea cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor de aici se ocupă de ani de zile de aceste reabilitări, are întruniri şi negocieri săptămânale cu proprietarii de imobile din centru istoric pentru a pune cât mai repede în aplicare programul multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală. La Arad, acum se lucrează la un regulament pentru un astfel de program. Pe centrul Oradiei, conform Primăriei de aici, 80%, ba chiar 90% din imobilele de valoare au fost deja reabilitate!

Cât de dureros e acest scor? Cât de depășiți de vremuri părem noi și vecinii noștri timișoreni? În ce țară e Oradea asta? Nu erau/sunt primarii de aici toți membri ai aceluiași partid? Nu par mai dureroase cifrele chiar decât realitatea, decât imaginea pe care o vezi atunci când ajungi în centrul Oradiei? Ce face Timișoara, care peste un an şi un pic va fi Capitală Culturală Europeană? În ce somn profund doarme Aradul?

Acestea au fost primele întrebări care ne-au venit pe limbă și pe suflet după ce am parcurs în viteză cele trei răspunsuri date de cele trei primării la întrebările noastre. După o discuție lungă și entuziastă cu purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, indignarea parcă ne-a crescut și mai tare.

Oradea a cumpărat clădiri de la privați!

Pentru că am aflat, de pildă, că Cetatea Oradea și cele trei sinagogi au fost reabilitate pe fonduri europene, că unele imobile au fost trecute de la alte instituții în proprietatea Primăriei doar ca să poată fi reabilitate de aceasta pe fonduri proprii, că Primăria se luptă cu Consiliul Județean de aici pentru a prelua de la ei două clădiri pe care le consideră frumoase și pe care ar dori să le reabiliteze și să le înapoieze. Mai dureros pentru noi, Vila Darvas la Roche, o clădire superbă, viitorul Muzeu Art Noveau, a fost cumpărată de Primăria Oradea de la privați, în 2017, a fost depus un proiect pe fonduri europene, a fost câștigat și, în scurt timp, va fi inaugurată, „și va fi o splendoare”.

Iar acestea sunt doar câteva exemple care ne dor, pentru că ne arată că se poate, chiar și la noi în România, dar nu la noi în Arad, unde cel mai vechi teatru din Transilvania stă se cadă peste trecători, proprietarul fiind dispus să-l vândă Primăriei, dar subiectul nu e deschis niciodată de autorități. Despre acest imobil am tot scris. Însă degeaba.

Dar haideți să ne întoarcem la răspunsurile oficiale ale autorităților din cele trei municipii. Primul primit a fost cel al Primăriei Arad, semn că la capitolul transparență, angajații de aici stau bine. Ultimul, de la Primăria Timișoara, semn că lucrurile merg cam greu aici. La mijloc, Primăria Oradea, însă aceasta a avut cam multe de contabilizat şi scris!

În Arad, privații s-au mobilizat!

Primăria Arad ne-a informat că „Primăria Municipiului Arad derulează încă din anul 2014 un program de reabilitare și revitalizare a cartierelor istorice, dar și de informare și sensibilizare a populației locale, a factorilor economici și a instituțiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 12.02.2014 s‐a aprobat Programul multianual, Listele de inventariere a clădirilor, Zonelor de acțiune prioritară și a Regulamentelor de intervenție aferente, pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Arad. Până în prezent, din Lista imobilelor selectate pentru etapa I – Zona de acțiune prioritară I, conform Legii nr. 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, din cele 57 de clădiri selecționate, au fost finalizate lucrările de reabilitare la 14 imobile, 5 imobile sunt în prezent în execuție, au fost emise, pentru alte clădiri, 12 autorizații de construire, respectiv 4 certificate de urbanism”. Pe scurt, până acum, din 2014, de când s-a făcut o evidenţă clară a imobilelor arădene, 14 clădiri din cele de patrimoniu, să le spunem aşa, au fost reabilitate. Dar toate au fost reabilitate de către privaţi, pe banii lor!

În răspuns se arată, însă, că „în calitate de co-proprietar, Primăria Muncipiului Arad a contribuit financiar plătind cotă parte la următoarele imobile unde s-au executat reabilitări sau lucrări de reparații. În anul 2017: B-dul Revoluţiei nr. 24 (reabilitare imobil), B-dul Revoluţiei nr.55 (reabilitare imobil), str. Gheorghe Doja nr.77 (lucrări de canalizare), Calea A.Vlaicu bl.21 (zugrăvit casa scării), Calea A.Vlaicu bl.X42, sc. C, ap.33 şi 34 (montare repartitoare de căldură prin radiocitire), str. Gh. Magheru bl.329, sc.A (reabilitare imobil), str. Ştefan Augustin Doinaş nr.18 (montare interfon), str. Tribunu Axente nr.3 (racordare scurgere menajeră la canal stradă, lucrări de refacere a acoperişului), str. Lucian Blaga nr.21 (înlocuire instalaţie de presiune apă rece), str. Badea Cârţan nr. 51 (lucrări de curăţat faţadă, termoizolare, zugrăveli interioare, reparaţii, tencuieli, tinichigerie). În anul 2018 s-au executat lucrări de reabilitare la un număr de 10 imobile, unde din nou, Primăria a achitat cotă parte din valoarea lucrărilor executate. Concret, este vorba despre următoarele imobile: B-dul Revoluţiei nr.24 (lucrări de confecţionat şi montat poartă şi boltă la poartă, proiect renovare faţadă, învelitoare, şarpantă, avize gaz, Enel, Telekom, RCS&RDS), B-dul. Revoluţiei nr.82 (lucrări de reparaţii acoperiş), Calea A.Vlaicu bl.X42, sc. B (izolaţie tremică acoperiş), str. Andrei Mureşanu nr.15 (montare contoare apă şi repartitoare încălzire), str. Aleea Ulise nr.1, bl.Y8A (lucrări de modernizare ascensor), Aleea Azuga nr.1, bl.F (lucrări de reparaţii acoperiş), str. Ştefan Cicio Pop nr.12/14 (înlocuire coloană apă rece, înlocuire coloană scurgere, reparaţii acoperiş), str. Gheorghe Bariţiu nr.13 (proiect renovare faţadă, raport expertiză tehnică, avize gaz, Enel, Telekom, RCS&RDS), Piaţa Avram Iancu nr.5-6 (servicii pentru obţinerea AC renovare faţadă imobil, avize gaz, Enel, Telekom, RCS&RDS), str. Mihai Eminescu nr.50 (lucrări de curăţarea faţadei de elemente ce stăteau să cadă). În anul 2019 s-au executat lucrări de reabilitare la un număr de 5 imobile, Primăria Municipiului Arad contribuind financiar cu cotă parte: str. Mihai Eminescu nr.54-56 (lucrări de reparaţii faţadă – corp A), Faleza Sud bl.46, sc.C, ap.4 (montare contoare apă şi repartitoare încălzire), str. Fraţii Neuman vila 3 (lucrări de reparare faţadă imobil), str. Tunarilor nr.6, bl.9, sc.B (extindere reţea coloană gaz), Calea A.Vlaicu bl.X42, sc.B (lucrări schimbare cabină lift)”.

Primăria Arad, ca un proprietar obișnuit

Par multe imobile în această enumerare exhaustivă, doar că nu e vorba de reabilitări pe banii primăriei, ci de faptul că Primăria a plătit pentru partea sa din imobilul supus reabilitării, exact ca ceilalți proprietari, cota sa parte. Ba, mai mul, în multe dintre cazurile de mai sus nu e vorba nici măcar de reabilitarea de fațade, ci de intervenții și reparații, fiind amintite chiar și montarea de interfoane sau înlocuire țevi. Ca atare, pe lista Primăriei Arad, nu apare niciun imobil privat reabilitat.

Viitorul la Arad?

Viitorul s-ar putea să sune mai bine, dacă e să ne luăm după răspunsul pe Legea 544 oferit de Primăria Arad: „Anul viitor, Municipiul Arad are în vedere reabilitarea a 12 imobile. Cel mai probabil vor fi demarate lucrările la două dintre imobilele aflate în proprietatea municipiului, respectiv imobilul de pe B-dul Revoluţiei nr.74 şi şi cel aflat pe acelaşi bulevard, dar la nr.50. Primul pas este cuprinderea sumei necesare elaborării studiilor de fezabilitate în bugetul anului viitor. Pasul următor este realizarea proiectelor tehnice şi abia apoi se pot obţine autorizaţiile de construcţie necesare realizării acestor investiţii”. Cu alte cuvinte, ar fi posibil să demareze reabilitarea a două imobile private anul viitor! Iar toate aceste demersuri se întâmplă în timp ce Primăria Oradea reabilitează acum vreo 18!

Până atunci însă, Primăria Municipiului Arad lucrează, încă, „la un nou regulament de acordare de asistență și sprijin financiar proprietarilor de imobile din zona protejată a municipiului. Programul va oferi proprietarilor de clădiri, persoane fizice, un instrument financiar flexibil și ușor de accesat, în vederea creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor”. Adică un program de genul celui care funcționează cu roade, de ani buni, la Primăria Oradea!

Primăria Timișoara, mai rău?

Poate mai rău decât noi, arădenii, dacă e posibil așa ceva, stau timișorenii, care nu au nici ei vreo clădire privată reabilitată de Primărie, numai că până se va întâmpla aşa ceva, drumul pare la fel de lung sau chiar mai lung chiar decât al arădenilor.

Iată ce ne-au spus cei din Primăria Timișoara, pe 544: „În perioada 2017-2019 nu s-au finalizat lucrări de reabilitare, deoarece lucrările eligibile prin programul mai sus menționat nu includ și lucrări de consolidare la structura clădirii, iar costul cu executarea acestora intră în sarcina proprietarilor, din acest motiv, până la data prezentei nu avem clădiri reabilitate. În cadrul clădirilor care necesită lucrări de consolidare conform cerinţelor din documentaţiile tehnice, acestea au început executarea acestor lucrări, urmând să intre în program după finalizarea acestora”.

În ceea ce priveşte numărul imobilelor aflate în proprietate privată care au beneficiat într-un fel sau altul de sprijinul Primăriei Timişoara, în anii 2017, 2018 şi 2019 (întrebare adresată tuturor celor trei administraţii), Primăria Timişoara ne-a comunicat că „au fost consiliaţi şi sprijiniţi pentru întocmirea dosarului de înscriere în Programul de sprijin financiar privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intrevenţie din Municipiul Timişoara, aprobat prin HCL nr. 158/31.10.2016, după cum urmează: în anul 2017 proprietarii interesaţi din 55 de clădiri din zonele prioritate pentru intervenţie; în anul 2018 proprietarii interesaţi din 12 clădiri din zonele prioritare de intervenţie şi au revenit şi proprietarii din 24 de clădiri care au fost şi în anul precedent; în anul 2019, proprietarii interesaţi din 12 clădiri din zona de prioritate de intervenţie şi au revenit proprietarii din 25 de clădiri care au fost şi în anii precedenţi. În total, în perioada solicitată au fost ajutaţi proprietarii din 106 clădiri situate în zonele prioritare de intervenţie”.

Pentru că răspunsul nu ne pare foarte clar, încercăm noi să tragem o concluzie simplă: și la Timișoara, Primăria nu a reabilitat nici un imobil proprietate privată. A consiliat și îndrumat în privința reabilitării, spun reprezentanții de aici, proprietarii a 106 clădiri. Dar sfaturile nu se regăsesc încă în practică.

Altfel stă treaba la Oradea

Dacă în lipsă de alte date, Primăria Arad ne vorbește de imobilele în care a contribuit ca orice alt proprietar cu cotă parte din cheltuieli – obligație ce-i revine, în cadrul asociațiilor de proprietari –, iar Primăria Timișoara ne vorbeşte despre consiliere și îndrumare, Primăria Oradea ne pune pe tavă date clare.

104 imobile cu proprietate privată sau publică au fost în procedură de reabilitare în 2017, alte 126 în 2018 și 84 în 2019.

În ceea ca priveşte lucrările de reabilitare la clădirile proprietate privată executate pe banii Primăriei Oradea, „până acum, situația în principalele zone vizate de program (cel amintit mai sus) se prezintă astfel: Piaţa Unirii – 9 clădiri reabilitate plus 1 în derulare; Piaţa Ferdinand – 5 clădiri reabilitate plus 2 în derulare; str. Republicii – 7 clădiri reabilitate plus 5 în derulare; strada Vasile Alecsandri – 11 clădiri în derulare”.

Pentru a indica parcă şi mai mult discrepanţa dintre cele trei primării, Primăria Oradea ne detaliază stadiul reabilitărilor.

„Până acum, situaţia în principalele zone vizate de program se prezintă astfel:

IMOBILE REABILITATE situate în centrul istoric: Piața Unirii nr.6, Vasile Alecsandri nr.3, Vasile Alecsandri nr.5, Vasile Alecsandri nr.6, Vasile Alecsandri nr.7, Vasile Alecsandri nr.11, Vasile Alecsandri nr.13-15, Vasile Alecsandri nr.19, Independenței nr.3, Piața Regele Ferdinand nr.1, Piața Regele Ferdinand nr.3, Iosif Vulcan 4-6, Iosif Vulcan nr.2, Republicii nr.11, Republicii nr.13.

IMOBILE MONUMENTE ISTORIC – clasate pe listă – REABILITATE: N. Grigorescu nr.6 (Palatul Poynar); Republicii 10-10A (Palatul Stern); Parcul Traian nr.2 (Palatul Moskovits Miksa); Parcul Traian nr.1 (Palatul Rimanoczy Kálman Senior); Vasile Alecsandri 4 – Casa Deutsch; Piața Unirii nr.5 – Casa Kovats; Vasile Alecsandri nr.1 – palatul Moskovits Adolf și fiii; Piața Unirii nr.2-4 – Palatul Vulturul Negru.

IMOBILE ÎN CURS DE REABILITARE: Vasile Alecsandri nr.2, Vasile Alecsandri nr.9, Vasile Alecsandri nr.17; Republicii nr.12 (Palatul Apollo) – monument istoric; Duiliu Zamfirescu nr.8-10 – monument istoric; V.Alecsandri nr.8-10 – monument istoric; Republicii nr.14; Republicii nr.17-19; Republicii nr.21; Palatul Ullman – Piața 1 Decembrie nr.11 – în discuții cu proprietarii.

PROIECTE DE REABILITARE ÎN CURS DE LICITAȚIE, lucrări de execuție: Vasile Alecsandri nr.21; Independenței nr.11-13 (Palatul Fuchsl) – monument istoric; Republicii nr.7; Iosif Vulcan nr.14; Patrioților nr.4 (Palatul Adorjan I-II) – monument istoric.

PROIECTE DE REABILITARE care urmează la LICITAŢIE sau vor fi executate de PRPRIETARI: Primăriei nr.2; Primăriei nr.6; Primăriei nr.10; Primăriei nr.12; Primăriei nr.34; Primăriei nr.48; Primăriei nr.54; Arany Janos nr.2; Aurel Lazăr nr.3; Aurel Lazăr nr.6; Aurel Lazar nr.15; Libertății nr.10; Libertății nr.18; Libertății nr.2-4; Ep. Mihai Pavel nr.8.

PROIECTE DE REABILITARE ÎN CURS DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE: Piața 1 Decembrie nr.6; Aleea Gojdu nr.2; Libertății nr.2-4; Republicii nr.3; Piața Unirii nr.7; Primăriei nr.4; Primăriei nr.13; Primăriei nr.14; Primăriei nr.16; Primăriei nr.18; Primăriei nr.23; Arany Janos nr.1; Avram Iancu nr.20; Iosif Vulcan nr.3; Iosif Vulcan nr.8; Iosif Vulcan nr.10.

Vom reveni cu celelalte date

Cifrele vorbesc de la sine, dar în spatele lor stau decizii luate de cele trei primării, munca asiduă a unora, neglijența, lispa de viziune ori indiferența altora. Așa că nu avem de gând să abandonăm aici subiectul, ci vom reveni în cel mai scurt timp cu facilitățile oferite de cele trei primării pe acest subiect, cu programul gândit și cum a fost pus în aplicare de Oradea, ce fac primăriile Arad și Timișoara pe temă, numărul imobilelor supraimpozitate în cele trei orașe (măsură de constrângere pentru unii, aproape singura soluție/ofertă locală la problema imobilelor obosite ale orașelor, pentru alții).

Ce se vede cu ochiul liber? În timp ce la Oradea, centrul vechi abundă de clădiri impunătoarea reabilitate ca la carte, imobil după imobil, într-o curgere parcă lină a modernizărilor, la Arad puţinele clădiri reabilitate apare parcă pierdute în prăfuiala cotidiană. Mai niciunul dintre palatele care fac cinste Aradului nu a fost reabilitat. Excepție fac Palatul Cultural, reabilitat de către Primăria Arad pe fonduri europene, atât exterior cât şi interior, şi Colegiul Național „Moise Nicoară”, și el beneficiar al fondurilor europene atrase de municipalitate. Pe lista reabilitărilor pe bani europeni se regăsesc acum, fie în stadiu de execuţie, fie în licitație, Teatrul Clasic Ioan Slavici, Colegiul Economic și Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”.

Palatul Bohuș, Palatul Cenad, Palatul Neuman, Palatul Szantay, Palatul Kelemen, unele dintre cele mai reprezentative imobile-monument istoric din Arad, zac în uitarea autorităților și neputința proprietarilor. Centrul Aradului e tot gri.

La Timișoara, grație mobilizării privaților și a autorităților atunci când a fost de proprietatea publică, Piața Unirii poate lejer să-ți fure ochii. Desprinsă parcă din filmul Malena, piața a beneficiat de reabilitare locală, clădirile fiind și ele renovate una câte una. Piața Operei e însă o altă poveste, mult mai tristă, cenușiul clădirilor ducându-te încă cu gândul la Revoluţia din ‘89.

Zece întrebări către cele trei primării

Mai jos puteți afla întrebările la care cele trei primării de municipii au fost solicitate să răspundă în baza liberului acces la informații publice. Precizăm că, în cazul Primăriei Municipiului Oradea, întrebările au fost mai aplicate, făcând evident referire la programul pe care îl are deja în implementare, nu la posibile prezente sau viitoare forme de sprijin ale proprietarilor de imobile din clădiri istorice. Iată cele zece întrebări.

1. Vă rugăm să ne faceţi cunoscut numărul imobilelor aflate în proprietatea statului (Municipiului Arad/Oradea/ Timişoara) care au fost reabilitate sau s-au aflat în procedură de reabilitare în anul 2017.

2/3. Vă rugăm să ne faceţi cunoscut numărul imobilelor aflate în proprietatea statului (Municipiului Arad/Oradea/ Timişoara) care au fost reabilitate sau s-au aflat în procedură de reabilitare în anul 2018 şi, totodată, cele reabilitate sau aflate în reabilitare în anul curent, 2019.

4.Totodată, vă rugăm să ne comunicaţi numărul imobilelor aflate în proprietate privată care au beneficiat într-un fel sau altul de sprijinul Primăriei Arad/ Oradea/ Timişoara în vederea reabilitării şi au fost reabilitate cu sprijinul primăriei în anul 2017 (dacă există astfel de imobile).

5/6. Vă rugăm să ne comunicaţi numărul imobilelor aflate în proprietate privată care au beneficiat într-un fel sau altul de sprijinul Primăriei Arad/Oradea/ Timişoara în vederea reabilitării şi au fost reabilitate cu sprijinul primăriei în anul 2018, respectiv anul 2019 (dacă există astfel de imobile).

7. Suntem interesaţi să aflăm câte din imobilele proprietatea statului reabilitate în anii 2017, 2018, respectiv 2109 sunt monumente istorice şi câte dintre imobilele proprietate privată reabilitate prin cu sprijinul Primării Arad/Oradea/Timişoara în decursul anilor 2017, 2018 şi 2019 sunt monumente istorice. Totodată, vă rugăm să ne precizați câte imobile au fost reabilitate de privați, pe cheltuiala proprie, în ultimii trei ani.

8. Vă rugăm să ne detaliaţi care sunt beneficiile oferite de Primăria Arad/Oradea/ Timişoara celor care reabilitează fațadele imobilelor și, totodată, care este procedura, condițiile și beneficiile celor care optează pentru reabilitarea cu sprijinul Primăriei Arad/Oradea/Timișoara (dacă există astfel de imobile).

9. Vă solicităm să ne indicaţi momentul la care Primăria Arad/Oradea/ Timişoara a decis să aplice supraimpozitarea imobilelor degradate (anul), câte imobile au fost supraimpozitate de atunci şi până acum (pe ani calendaristici) şi, dacă este posibil, câte imobile supraimpozitate au optat, la un moment dat, să intre în program de reabilitare cu sprijinul Primăria Arad/Oradea/ Timişoara și câte chiar și fără acest sprijin.

10. Ca o ultimă solicitare, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt planurile de viitor apropiat ale Municipalităţii Arad/Oradea/Timişoara în privinţa reabilitării imobilelor degradate (câte imobile se află pe lista reabilitării la anul, câte se află în procedură de avizare şi autorizare etc.)

Cu unele dintre răspunsuri v-am rămas datori, dragi cititori, dar vom reveni aşa cum am promis.

Vezi mai multe FOTO AICI

Casa Kelemen din Arad, una dintre cele mai frumoase clădiri din oraş © Casa Kelemen din Arad, una dintre cele mai frumoase clădiri din oraş

Teatrul vechi din Arad, unul dintre cele mai vechi teatre © Teatrul vechi din Arad, unul dintre cele mai vechi teatre

Piaţa Unirii din Timişoara, o poveste, mai multe reabilitări © Piaţa Unirii din Timişoara, o poveste, mai multe reabilitări

Clădiri nereabilitate, pe centrul Timişoarei © Clădiri nereabilitate, pe centrul Timişoarei