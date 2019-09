Palatul Copiilor, obligat să se mute din centru

Palatul Copiilor din Arad a rămas singurul din țară care plătește chirie. Și nu chiar mică – peste zece mii de lei lunar, pentru o clădire în care condițiile pentru cei mici sunt…aproape insalubre. După ce timp de doi ani Ministerul Educației a tot amenințat că nu mai dă bani pentru chirie, însă în final trimitea banii, se pare că acum chiar și-au pus în practică promisiunea: din luna mai, Palatul Copiilor nu a mai plătit chirie pentru clădirea de pe Bulevardul Revoluției.

Inspectoratul Școlar Județean Arad, reprezentantul în teritoriu al ministerului, le-a comunicat celor de la palat să-și caute, în șapte zile, alt spațiu în care să-și desfășoare activitatea. Informația a fost făcută publică de către Raul Rareș Duca, președintele Asociației de Părinți de la Palatul Copiilor Arad. „Am aflat că Ministerul Educației prin IȘJ Arad a informat conducerea Palatului Copiilor că în termen de 7 zile, trebuie să își identifice o nouă locație, deoarece dânșii nu dispun de banii necesari pentru plata chiriei”, scrie acesta într-o postare publicată pe o rețea socială.

Actualul palat

Este vorba despre imobilul de pe Bulevardul Revoluției 69, în apropiere de Primărie, clădire pentru care se plătește o chirie lunară de peste zece mii de lei. Fostul Palat Andrenyi a fost scos la vânzare de către proprietari, în urmă cu câțiva ani, însă Palatul Copiilor a continuat să închirieze clădirea. Acum, cei aproximativ două mii de copii vor rămâne fără sălile în care își desfășurau activitatea cele 30 de cercuri ale instituției, pentru că ministerul nu mai este dispus să aloce fonduri pentru chirie.

„Noi am început o campanie de strângere de donații, ca în fiecare an, cu scopul de a ajuta cercurile cu materialele necesare unei mai bune desfășurări a activităților, dar nu dispunem în acest moment de destule fonduri pentru a susține și chiria. Palatul Copiilor nu este încă subordonat Primăriei, deci Primăria cel puțin până nu se face preluarea, nu poate interveni. După cum știți, nici noua clădire nu este finalizată…”, spune Duca. Cele două soluții identificate de președintele asociației părinților sunt strângerea de donații pentru plata chiriei, respectiv mutarea activității la fostul centru comercial Galleria. Acolo ar primi spații gratuit, iar paza umană va fi și ea asigurată gratuit, însă ar avea de făcut mici amenajări.

Singura soluție, relocarea

Profesorul Raul Bocșe, directorul Palatului Copiilor, a declarat pentru Jurnal arădean/aradon că „Dacă nu avem fonduri pentru chirie, singura soluție e să ne mutăm. La Galleria ni s-au prezentat niște spații, unele sunt bune, altele nu. Ministerul ne-a mai amenințat că nu plătește chiria, dar până la urmă trimiteau banii. Se pare că acum gluma s-a îngroșat și chiar nu mai vor să plătească chirii, pentru că suntem singurul palat al copiilor din țară care încă plătește chirie. Noi am găsit ceva locații, am găsit și la Hidro (Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului – n.r.) niște săli, doar că nu încăpem acolo cu activitățile sportive. Dar sălile sunt foarte bune, sunt camere de cămin, cu termopane, e amenajat totul, și căldura e mult mai bună decât în sediul actual. Noi acolo am vrea, în principiu”.

Totuși, din anumite puncte de vedere, fostul mall Galleria ar fi cea ami bună soluție pentru palat. „La mall nici nu era amenajat când am văzut noi. Primăria ne-ar fi ajutat, dar nu are bază legală. La Galleria ar fi bine pentru că am fi toți laolaltă, ar ști lumea că Palatul Copiilor s-a mutat din centru la mall. Vom vedea ce se întâmplă, important e să fie bine pentru toți, în special pentru copii, să nu îi pierdem”, spune Bocșe.

„Ministerul preferă să investească”

Am luat legătura și cu Anca Stoenescu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Arad. Aceasta ne-a confirmat că Ministerul nu mai vrea să plătească chirie, ci preferă să investească în șantierul viitorului palat, de lângă sediul IȘJ. „Din luna mai nu le-au mai intrat bani pentru chirie, astfel că nu își pot face contract de închiriere, iar fără acest contract, nu pot să-și desfășoare activitatea. Toate palatele din țară s-au relocat în școli, internate, în alte spații decât în spații închiriate. Am rămas singurul județ din țară la care i s-a suportat chiria de către Ministerul Educației Naționale, în valoare de 12 mii de lei pe lună, iar doi ani de zile am negociat cu ministerul să plătească în continuare chiria. Acum, ministerul preferă să dea bani pentru proiectul palatului copiilor (șantierul de lângă Inspectoratul Școlar – n.r.), decât să mai cheltuie bani și pe chirie 12 mii plus utilități. Se ajungea la 25-30 de mii de lei cheltuieli pe lună”.

Stoenescu a adăugat că „Acum s-au identificat aproape două mii de metri pătrați în aceeași clădire în care sunt permisele și buletinele. Au fost ieri (joi – n.r.) acolo colegii de la Palat și cred că încheie contract cu titlu gratuit. Sunt condiții mult mai bune decât în spațiul în care funcționează acum. Nu se pune problema să îi relocăm până când mutarea lor va fi în condiții optime, în condiții mult mai bune decât acum. Eu le-am comunicat ce am primit de la Minister, le-am spus să își găsească un spațiu, nu le-am spus să meargă aici sau să meargă acolo. Au fost la Construcții în Vlaicu, nu le-a plăcut, acolo sunt câteva săli, dar nu le-au plăcut. Unde le place, acolo să meargă”. Deși declarațiile celor doi în legătură cu spațiile de la „Hidro” se bat cap în cap, mallul Galleria rămâne numitor comun, astfel că, cel mai probabil, acolo își vor muta cei din Palatul Copiilor activitatea.