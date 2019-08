Pasionaţii de maşini “tunate”, aşteptaţi în weekend la Arad

ARAD. Un nou eveniment dedicat pasionaţilor de autoturisme modificate va avea loc în oraşul nostru, sâmbătă, 10 august, începând cu ora 10:00. “ReUnite 2k19 powered by Streetmaniacs” este numele evenimentului care va avea loc pe pista Vik Power din Arad. Este prima ediţie a acestui show, iar organizatorii, câţiva arădeni pe care îi leagă o pasiune, autoturismele lor, speră să facă din mişcarea ReUnite o adevărată tradiţie.

Potrivit organizatorilor, în weekend vor poposi la Arad aproximativ 200 de maşini modificate şi modernizate din întreaga ţară. Neamţ, Tulcea, Ilfov şi Bucureşti, Maramureş, Galaţi, să nu mai vorbim despre Timiş, Bihor sau Hunedoara, toate aceste judeţe vor fi reprezentate la “ReUnite 2k19 powered by Streetmaniacs” .

Iar organizatorii anunţă că vor fi organizate mai multe concursuri la care se pot înscrie toţi cei care vin cu maşinile lor modificate, urmând ca aceste competiţii să fie jurizate de profesionişti din domeniul fiecărei categorii. Drift, burnout, time attack, expo (best car, best paint, best rims, best fitment, best old timer etc), car audio (concurs dedicat sistemelor de sonorizare din maşini), loudest exhaust (cea mai gălăgioasă tobă de evacuare) sau air ride twerk (competiţie dedicată autoturismelor care au suspensii hidraulice) sunt concursurile care se vor desfăşura pe pista Vik Power.

Ca o noutate faţă de alte evenimente de gen petrecute în Arad, la “ReUnite 2k19 powered by Streetmaniacs” vor fi organizate concerte, pe lista artiştilor care vor fi prezenţi aflându-se SRG, Nick, DJ Muh’fucka, DJ Andrei Traista, Mistic, Superflou şi alţii. Arădenii sunt aşteptaţi în număr cât mai mare la acest eveniment, organizatorii susţinând că show-urile dedicate maşinilor vor merita vizita.