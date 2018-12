Patru posturi de preot-paroh scoase la concurs de Arhiepiscopie

Arhiepiscopia Aradului a anunțat, zilele acestea, scoaterea la concurs a patru posturi de preot paroh vacante, în următoarele parohii: *Parohia Conop, Protopopiatul Lipova, categoria a III-a, cu un număr de 449 credincioși. Are biserică și casă parohială; *Parohia Ciunteşti, cu Filia Vălani, Protopopiatul Ineu, categoria a III-a, cu un număr de 127 credincioși. Are biserici și casă parohială; *Parohia Lupeşti, cu filia Pârneşti, Protopopiatul Lipova, categoria a III-a, cu un număr de 440 credincioși. Are biserici și casă parohială; *Parohia Dorgoș, cu filia Pătârș, Protopopiatul Lipova, categoria a III-a, cu un număr de 185 credincioși. Are biserici și casă parohială.

“Pentru ocuparea acestor posturi au prioritate fiii eparhiei” – precizează reprezentanții Arhiepiscopiei Aradului.

Dosarele de candidare se vor depune cel târziu în data de 31 decembrie 2018, orele 12.Ocuparea posturilor se va face prin numire.