Peste 30 de familii trăiesc de șase luni cu apa în case

Apa intră în casele a mai bine de 30 de familii, după ce furtuna violentă de anul trecut a rupt bucăți mari din policarbonatul montat pe cadrul de lemn al acoperișului de pe blocurile 2 și 3 de pe strada Tarafului. Este vorba de cadrul de lemn care ar trebui să oprească apa să ajungă atât pe scările de acces la aceste blocuri, cât și pe bloc. Familiile stau cu ligheane și tot felul de recipiente prin casă, din octombrie anul trecut. La cea mai mică ploaie, apa se prelinge pe pereții încăperilor, iar în unele apartamente apa curge pe lângă corpurile de iluminat. Aceste familii stau cu lumânările în casă, de frică să nu se curenteze, în cazul în care pornesc lumina. Mai mult, apa curge din perete direct în panoul electric principal de la blocul 3, situat la etajul întâi al imobilului. Familiile de aici sunt disperate și au făcut nenumărate solicitări către Primăria Municipiului Arad. Degeaba, spun oamenii – nu s-a întâmplat nimic.

Printre ligheane

Ne-am deplasat pe strada Tarafului și am intrat în casele locatarilor, pentru a vedea cu ochii noștri problema. Cei mai afectați de apa care se infiltrează la fiecare ploaie în apartamente sunt cei care locuiesc în mansardă și la etajul doi. Am stat de vorbă, în mare parte, cu familii de pensionari, unii dintre ei grav bolnavi, care ne-au rugat să facem ceva pentru a nu mai fi nevoiți să se „lupte” și cu această problemă. „Vă rugăm să ne ajutați! Din octombrie, anul trecut, de la ultima furtună puternică, am rămas fără aceste bucăți din acoperiș. De atunci, la cea mai mică ploaie, apa se scurge de pe pereți direct în casele noastre. Mai toți stăm cu ligheane, borcane și cam tot ce prindem pentru a opri cumva apa ce curge”, ne spun cei care locuiesc în apartamentele afectate. Mai rău este că unele dintre locuințe nu au curent, sau, mai bine zis, proprietarilor le este frică să îl folosească, pentru a nu se curenta: „când plouă, apa curge, parcă de la robinet, pe la candelabru, așa că nu umblăm la curent. Ne descurcăm cum putem. Vă rugăm, faceți ceva. Am depus mai multe sesizări la primărie, dar nimic. Și iată că au trecut deja mai bine de șase luni de zile”, ne explică locatarii.

Primăria rezolvă problema

Am luat legătura cu Primăria Municipiului, care ne-a confirmat faptul că în cel mai scurt timp, problema arădenilor va fi remediată. „Primăria Municipiului Arad a luat la cunoştinţă problemele apărute la cele două blocuri de pe strada Tarafului. Zilele acestea se va face o evaluare a situaţiei la faţa locului, iar în cel mai scurt timp posibil se vor remedia defecţiunile apărute, tocmai pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite”, a declarat pentru Jurnal Arădean/Aradon.ro, Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Noi vom urmări îndeaproape dacă lucrurile vor sta așa și acoperișul va fi reparat. Până la urmă, nu mai contează cele șase luni de calvar pentru aceste familii, ci doar ca de acum înainte să nu mai plouă în casele oamenilor.