Plaja Ghioroc, atracție pentru timișoreni și bihoreni

GHIOROC. Câteva sute de persoane au ales să petreacă ziua de 1 Mai la Ghioroc, fie pentru a face plajă, fie doar pentru a savura o băutură răcoritoare la terase. Dacă ținem cont de mașinile din parcare, jumătate dintre vizitatori au fost din alte județe, mai ales din Timiș. Au fost însă turiști și din Bihor, Hunedoara și chiar din Ungaria.

„Prima dată am venit anul trecut, după ce am citit pe internet despre locul ăsta. Am fost de vreo trei ori vara trecută și am vrut să venim aici de 1 Mai, e mai exotic locul decât la pădure. E și vremea foarte bună de plajă…”, a spus un tânăr din Timișoara.

„Este prima dată când vin, am auzit de la niște colege de facultate din Arad de această plajă. Este plăcut, ca o mică stațiune, muzica de la terase e bună, prețurile chiar sunt mici, față de cele de la ștranduri. Practic, ieșim ieftin, doar benzina și consumația, pentru că nu e nicio taxă. Păcat ca apa e prea rece, dar în rest e foarte plăcut”, a spus o studentă care locuiește în Oradea.

Palmierii par că sunt și în acest sezon atracția pasionaților de selfie, iar acum sunt aproximativ 60 de arbori exotici. Apa rece a lacului nu a avut succes, decât pentru câțiva curajoși sau posesori de bărci pneumatice și saltele gonflabile.

Taxa de parcare, din 2 iunie

La una dintre terase l-am găsit pe primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan, care ne-a spus că vizitatorii nu vor fi taxați până la finele lunii mai.

„Am comandat tipărirea biletelor de parcare și vom începe taxarea din weekend-ul Rusaliilor. Până atunci sperăm să vină cât mai mulți turiști din alte județe, să-i convingem să revină toată vara, pentru că pregătim multe surprize. Din iunie vom avea și un tobogan cu apă, dar și campingul funcțional. Suntem în fază avansată cu lucrările de construire a căsuțelor, dar încă nu avem utilitățile, de aceea cazarea se va putea face peste aproximativ o lună”, a spus primarul.

Campingul va avea 52 de paturi, însă în primă fază vor fi disponibile 28, în 14 apartamente. Prețul de cazare urmează să fie stabilit, însă va fi de aproximativ 100 de lei pe apartament pe noapte.

Din momentul taxării parcării, prețul va fi de 10 lei, comparativ cu cinci lei în anii anteriori.

Aşteptări optimiste

Administrația din Ghioroc estimează că în acest sezon, care se va încheia în 15 septembrie, vor fi cu circa 25 la sută mai mulți vizitatori decât anul trecut, adică peste 100.000.