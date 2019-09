Politica arădeană a ajuns în instanţă: Cionca l-a dat în judecată pe Tripa

Luptele politice din oraşul nostru ăsta mic şi prăfuit au escaldat pe culmi nebănuite. Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, l-a dat în judecată pe deputatul Florin Tripa pentru că cel din urmă i-ar leza imaginea. În şedinţa ordinară a CJA, care a avut loc joi, 26 septembrie, consilierii judeţeni din PSD au ridicat o problemă: de ce Judeţul Arad este parte în acest proces? Cionca a spus că, pe lângă faptul că a fost el atacat, de acelaşi tratament au avut parte şi angajaţii instituţiei pe care o conduce. „A spus că nouă <ce ne pică> la licitaţii. Pe lângă că m-a jignit pe mine, i-a jignit şi pe angajaţii instituţiei şi eu vreau să îi apăr. Este prima dată în viaţa mea de om politic când dau pe cineva în judecată. Dar nu pot să permit ca cineva să pună la îndoială licitaţiile organizate de CJA. Aşa că am decis că cer părerea puterii judecătoreşti. Poate judecătorii o să-mi respingă acţiunea. Atunci, pot şi eu să fac hoţ pe cine vreau, să vorbesc despre licitaţii trucate. Am încercat să fiu civilizat, să am o discuţie cu deputatul Florin Tripa, dar nu am avut succes”, a spus preşedintele CJA. Acesta a recunoscut şi faptul că cere despăgubiri de la Tripa, fiind vorba despre suma de 25.000 de lei. „Dacă o să câştig, cu aceşti bani o să plătesc postări pe Facebook în care să le arăt arădenilor adevărul, că declaraţiile deputatului Florin Tripa nu sunt adevărate”, a mai completat Iustin Cionca.

Reacţia lui Tripa

De cealaltă parte, deputatul Florin Tripa spune că este şocat de faptul că a fost chemat în instanţă pentru nişte declaraţii politice. „Am fost chemat în judecată pentru două materiale de presă. În unul dintre ele am spus că finanţarea pentru proiectul de închidere a centurii Aradului a fost pierdută. În al doilea am folosit sintagma <nouă ce ne pică>. Mi se pare deplasat să se ajungă în instanţă pentru două declaraţii în presă. Dar aici există o problemă. Unul dintre reclamanţi este Judeţul Arad, iar celălalt este Iustin Cionca. Nu am înţeles cine a hotărât să ducă instituţia în acest proces, nu am înţeles de ce este dusă instituţia în acest proces. Nu am înţeles de ce juriştii Consiliului Judeţean trebuie să îl reprezinte pe Cionca în instanţă. Revenind la motivele procesului, Marinel Cionca a făcut declaraţii publice mult mai grave la adresa mea şi nici nu m-am gândit să îl dau în judecată, le-am considerat atacuri politice şi atât. A spus că din cauza mea pleacă, zilnic, 500 de români din ţară, a zis că eu, personal, am tăiat banii de la Cetatea Ineului, numai minciuni. Şi acestea sunt acuze grave. Dar, dacă aşa stă treaba, şi eu îl voi da în judecată pe el. Şi să decidă instanţa cine la cine a lezat imaginea”, a declarat deputatul Florin Tripa.

La Judecătorie

Procesul în care Cionca îi cere despăgubiri lui Tripa, pentru că i-ar fi lezat imaginea, se află pe rolul Judecătoriei Arad. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 13 noiembrie.