Popa – furios pe arbitraj, Bogoi – nemulțumit de rezultat!

„Sunt nemulțumit că nu am câștigat, fiindcă, după părerea mea au fost două-trei decizii de arbitraj ce ne-au dezavantajat și am avut și o bară, apoi a fost acordat ușor 11 metri pentru gazde. Jucătorul lor nici nu a atins mingea și a căzut…Apoi, am înțeles de la directorul executiv al clubului (n.n. Decebal Grădinariu) că un penalty pentru noi a fost mutat în afara careului. Am mai avut și un jucător eliminat, deși mie mi s-a părut că acesta a jucat mingea. Din păcate, cele două echipe care au jucat mulți ani în Liga 1 au ajuns acum să evolueze în eșalonul secund, unde e mai mult chinuială decât fotbal. Partida a fost echilibrată. Într-adevăr, Pandurii a dominat în repriza a doua, fiindcă nu mai avea ce pierde în situația grea în care se află, la fel de grea ca și a UTA-ei. Prima parte a fost a noastră, a doua, a lor, per ansamblu, scorul e echitabil” – a spus Popa.

La rândul său, antrenorul Pandurilor, Adrian Bogoi a declarat: „E un rezultat injust, faţă de cum s-au desfăşurat ostilităţile pe teren, dar asta este situaţia. Ne doream cele trei puncte, dar nu am luat decât unul. Am dominat, dar am scos doar un egal. UTA nu a pus o presiune pe noi, am luat un gol foarte uşor. În rest, marea majoritatea a timpului am fost la cârma jocului, am avut destule ocazii, în special pe final, când puteam să câştigăm meciul. Suntem o echipă tânără şi facem multe greşeli, unele dintre ele de neimaginat la acest nivel. Degeaba ne-am dominat adversarul tot meciul, rezultatul contează cel mai mult”.