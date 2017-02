Punți de legătură cu oamenii diferiți de noi

„Poate mulți am începe de-abia atunci să vedem, dacă am orbi. Fiindcă, din păcate, nu toți apreciem darul de a vedea, și privim uneori superficial lumea și viața din jurul nostru.” Este mărturisirea pe care Amelia – elevă în clasa a XI-a filologie, la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad – a făcut-o în cadrul unui exercițiu de empatie față de persoanele nevăzătoare. Exerciţiul face parte dintr-o serie de activităţi organizate, în perioada 13 februarie–3 martie, la colegiul arădean, de Ofensiva Tinerilor, prin programul Erasmus+, Visually Impaired Persons in Action.

Diriginții și elevii de liceu de la „Moise Nicoară” au oportunitatea de a se întâlni cu voluntari străini, care le răspund la întrebări, oferă informații dar, mai ales, sprijină formarea unor valori precum empatia, toleranța, respectul, altruismul, spiritul civic. Prin jocuri, povești, prezentări interactive și demonstrative se urmărește sensibilizarea participanților și conștientizarea nevoii de implicare umană și civică în privința ajutorului persoanelor nevăzătoare.

Având în vedere că activitățile se derulează în limba engleză, voluntarii și-au exprimat aprecierea față de nivelul ridicat la care elevii de la „Moise Nicoară” comunică în această limbă, dar și față de profunzimea și sensibilitatea de care au dat dovadă.