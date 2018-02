Reţeaua termică învechită a inundat casa unui medic arădean

Inundaţia a fost generată de o avarie care a avut loc în apropiere, pe stradă, la o conductă cu apă caldă care s-a fisurat. Locatarii sunt extrem de afectaţi, mai ales ca numai ce au renovat locuinţa, după un incident similar.

Încăperile de la subsol, în care a pătruns apa, arată ca după nişte inundaţii masive. Emil Vancu, propietarul casei inundate, ne arată câteva din obiectele distruse: o masă florentină, măşti africane, picturi, icoane pe sticlă aduse din Maramureş de către tatăl său, mobila moştenită de la bunici…

Inundaţie cu repetiţie

Culmea, inundarea casei familiei Vancu s-a petrecut nu din cauza ploilor, ci din pricina unei mici conducte de la CET, instalată afară, undeva pe stradă. Iar supărarea păgubiţilor este cu atât mai mare cu cât în urmă cu trei ani oamenii au trecut printr-un incident aproape identic. „Este a doua avarie dată de o conductă de pe stradă. Acum trei ani, a fost un Dorel care a făcut o mişcare greşită şi atunci am fost pe fază şi am reuşit să scoatem şi să nu avem pagubă mare” – povesteşte dr. Vancu.

„Ieri seară am venit jos să îmi iau ceva şi am descoperit nebunia. Este a doua oară. Pagubele ajung la mii de euro! Dar, în afară de nervi şi de timp – pentru că azi noapte era să chem salvarea pentru soţul meu – în afară de astea, sunt lucruri pe care nu mai poţi sa le recuperezi. Am ţinut la această mobilă veche, din lemn masiv… probabil că va ajunge lemn de foc…” – spune Rodica Vancu, proprietara casei inundate.

Prejudiciul

Apa, care a măsurat 20-30 de centimetri, a fost evacuată parţial de pompieri, cu ajutorul unor pompe.

„M-am trezit cu demisolul locuibil inundat de către CET. O cantitate imensă de apă am descoperit aici. Când am coborât am rămas şocată: apă, 20 de centimetri. Am sunat la 112, apoi au venit şi pompierii… Actele, mobila veche, patul, aspiratorul… actele personale erau jos, în apă… măşti africane care trebuiau puse pe pereţi, dar nu am avut timp… totul e distrus! Încă un aspirator, congelatorul… Pagubele se văd. Sunt siderată, sunt distrusă! Pagubele sunt materiale, morale… de care vreţi… de toate. Mă gândesc că trebuie să încep o luptă să îmi recuperez din prejudiciu şi sunt convinsă că şansele sunt foarte mici…” – zice Rodica Vancu.

Poliţia, pe fir

Deoarece prejudiciul este estimat la mii de euro, la faţa locului au ajuns şi poliţiştii, care ar putea deschide un dosar penal pentru distrugere.

„E un prejudiciu material masiv, am avut o grămada de lucruri, se şi vede: parchetul e distrus, e muncă foarte multă… să scoţi tot afară, să faci o inventariere a cărţilor care sunt bune sau care nu mai sunt bune, la tablouri… am un aspirator foarte scump care acum e distrus pentru că a stat în apă” – conchide proprietara casei inundate.

Proprietarii au asigurare, însă multe bunuri moştenite, care au fost distruse de apă nu vor mai putea fi recuperate.

Promisiunea CET Hidrocarburi

De cealaltă parte, proprietarul rețelei din cauza căreia s-a produs avaria şi-a asumat incidentul, admițând faptul că majoritatea conductelor companiei sunt foarte vechi.„În prezent se lucrează la eliminarea avariei şi în cursul zilei se finalizează. Pe viitor vom etanşa vechiul cămin şi canal şi trecerea prin fundaţie a vechiului racord” – promite Petru Sfâșie, șef serviciu Clienți în cadrul CET Hidrocarburi.