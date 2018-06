S-a lansat „Cultura și civilizația Chineză. Dialoguri româno-chineze”

Un nou volum a apărut la Editura Casa Româno-Chineză. Este vorba despre lansarea cărții „Cultură și civilizație Chineză. Dialoguri Româno-Chineze”. O carte-document privind relațiile Aradului cu Republica Populară Chineză, prefațată chiar de cel care a fost ambasador al Chinei la București, E.S. Xu Feihong.

Lansarea volumului, care a văzut lumina tiparului cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad – cel care a finanțat un proiect derulat de Asociația Casa Româno-Chineză Filiala Arad, a avut loc în impozanta Sală Ferdinand din Palatul Administrativ. Alături de primarul Gheorghe Falcă, președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca, și ceilalți invitați, președintele Casei Româno-Chineze Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț, a vorbit cu emoție și dăruire despre ceea ce înseamnă pentru Arad și nu numai editarea acestui volum. „Casa Româno-Chineză, Filiala Arad, reprezintă o prezență activă în viața urbei și nu numai. Cu toate că este relativ tânără, existând din 2014, a reușit să polarizeze interesul arădenilor spre cunoașterea uneia dintre cele mai vechi și prestigioase culturi și civilizații ale lumii”, a punctat prof. univ. dr. Lizica Mihuț.

Primarul Gheorghe Falcă a ținut să mulțumească activității Casei Româno-Chineze Arad pentru efortul deosebit pe care îl depune în păstrarea și dezvoltarea relațiilor cu partenerii chinezi, pe toate palierele. De asemenea, Iustin Cionca a amintit despre parteneriatele și acordurile pe care a reușit să le semneze cu regiuni importante din China, având sprijinul necondiționat al Lizicăi Mihuț. „Această carte este un demers în dezvoltarea relației Aradului cu Republica Populară China. Beneficiind de consultanța și sprijinul Casei Româno-Chineze Arad am reușit să dezvoltăm o strategie pe care o și punem în aplicare. Am semnat două acorduri foarte importante cu provincii din China, am primit deja delegații din partea unor oameni influenți de afaceri și așteptăm să dezvoltăm noi oportunități”, a punctat președintele CJA, Iustin Cionca.

Prezent la evenimentul lansării a fost și viceprimarul Pecicăi, Miodrag Stanoiov, care a precizat că „Aradul este o punte de legătură cu China” și că „prin deschiderea primului Club Pro China la Pecica se încearcă înnodarea unei relații eficiente cu acest «tigru» economic”. Volumul lansat joi, 21 iunie, cuprinde toate lucrările care au fost prezentate în cadrul Simpozionului internațional „Cultură și civilizație chineză. Dialoguri culturale româno-chineze”, precum și o colecție de fotografii și de articole apărute în presă.

O editură de calitate

Ioan Matiuț, cel care conduce Editura Casa Româno-Chineză, a punctat că deși editura nu are un număr foarte mare de volume scoase pe piață se remarcă în mod special „calitatea de excepție a tipăriturilor”.