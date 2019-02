Şantier în centrul Aradului

Centrul Aradului se va transforma într-un veritabil şantier care va dura aproximativ doi ani. Potrivit primarului Gheorghe Falcă, startul se va da „în câteva săptămâni”, când pe Bulevardul Revoluţiei vor intra excavatoarele.

Ce lucrări se vor realiza? Va fi înlocuită reţeaua de apă (veche de 50 de ani), dar şi cea de canalizare (realizată acum 110 ani), va fi introdusă o nouă conductă de termoficare pe bulevardul Dragalina iar, pe lângă acestea, se vor reabilita Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, trei unităţi de învăţământ (Colegiile „Preparandia”, Economic şi „Elena Ghiba Birta”), faţadele a nouă clădiri de pe Revoluţiei (două, de către Primărie şi şapte, de către cetăţeni). De asemenea, se va turna un strat nou de asfalt peste benzile de circulaţie de pe bulevard, iar pavelele din beton de pe trotuar vor fi înlocuite cu plăci din granit. Primarul Gheorghe Falcă a precizat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că valoarea totală a acestor investiţii (exceptându-le, desigur, pe cele private) se ridică la 35 de milioane de euro, din care 25 de milioane reprezintă finanţare europeană, iar 10 milioane sunt asigurate din bugetul local.

„Ne cerem scuze cetăţenilor pentru disconfortul pe care o să-l creăm. Încercăm, prin Comisia de sistematizare a circulaţiei, să diminuăm acest disconfort şi să diminuăm blocajele din trafic dar, totuşi, vorbim de lucrări în valoare de 35 de milioane de euro care trebuie realizate în doi ani” – a punctat primarul Gheorghe Falcă.

Detalii

În conferinţa de presă de miercuri, edilul Aradului a precizat că se vor reface 5 kilometri de canalizare în valoare de 11,2 milioane de lei, 7,1 kilometri de reţea de apă în valoare de 20 de milioane de lei şi 5,5 kilometri de reţea de termoficare în valoare de 33 de milioane de lei.

De asemenea, se va reabilita exteriorul teatrului – o investiţie de 17,2 milioane de lei. Tot în perioada 2019-2021 se lucrează la trei colegii: „Preparandia”, unde se investesc 4 milioane de lei (lucrările urmând a fi recepţionate în această primăvară); Economic – o investiţie de 18,2 milioane de lei (la care se lucrează în prezent) şi „Elena Ghiba Birta” – 15 milioane de lei (unde lucrările vor începe anul acesta). Însumat, pe şcoli, avem lucrări în valoare de 37,2 milioane de lei.

Clădirile

Primăria va reabilita faţadele a două clădiri de pe Bulevardul Revoluţiei, nr.50 (clădirea în care se află Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, lângă Palatul Telefoanelor) şi nr.74 (clădirea de vizavi de Palatul Administrativ, în care se află şi sediul PSD). Pe lângă cele două imobile, se înalţă schele şi pe clădirile de la numerele 23, 24, dar şi pe cea de pe Revoluţiei colţ cu Mircea Stănescu (lucrările fiind în curs de execuţie), precum şi pe imobilele de la numerele 78, 81, 89 şi 95 (care se află încă „în aşteptare”).

Drumuri şi trotuare

În refacerea drumurilor şi trotuarelor se vor investi 9 milioane de euro. Edilul a precizat că pe Bulevardul Revoluţiei, pe benzile 2-3 se va freza doar un strat de asfalt iar pe prima bandă, unde sunt locurile de parcare şi unde se va lucra şi în subteran, se va face toată infrastructura. Se va turna un singur strat pe banda unde se lucrează şi încă un strat pe toate trei benzile, cu aceeaşi calitate a asfaltului astfel încât să nu existe fâşii. Şi trotuarele vor fi înlocuite pe Bulevardul Revoluţiei, locul dalelor din beton urmând a fi luat de plăci din granit. Mai mult de atât, pe proiectul de drumuri, se preiau toate apele pluviale de pe clădirile de pe bulevard astfel încât să nu se mai ducă în subsolurile oamenilor.

Reabilitare „aproape totală”

„Ca şi concluzie, dacă am atacat în urmă cu ani de zile cartiere întregi şi am lucrat de la infrastructură până la finalizarea cartierului, acum vorbim de o reabilitare aproape totală în zona centrală pentru că vorbim de apă, de înlocuirea conductelor de canalizare, de refacerea integrală a trotuarelor, la un alt nivel de calitate (asemeni celor de pe Meţianu sau celor din jurul monumentului din Parcul Eminescu), vom racorda canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială a tot ce înseamnă bulevardul. Adiacent bulevardului, vom lucra la termoficare: se va înlocui conducta cu una care are altă dimensiune şi alt nivel de izolaţie şi nu va mai avea pierdere. Tot atunci se va schimba şi iluminatul, pe întreţinere” – a precizat Gheorghe Falcă.

Constructorul

Cum spuneam la început, excavatoarele vor intra pe bulevard în câteva săptămâni. Compania de Apă va interveni la reţeaua de apă şi la cea de canalizare. „Săptămâna viitoare vom semna contractul pentru drumuri. Avem deja constructorul pentru termoficare, pentru Colegiile „Preparandia” şi Economic, dar şi pentru faţadele pe care le va reabilita Primăria. O să avem constructor şi pentru teatru şi Colegiul «Elena Ghiba Birta»” – a explicat primarul.

Finanţarea

În privinţa surselor de finanţare a lucrărilor, Gheorghe Falcă a precizat că în cazul reţelelor de apă şi canalizare şi al teatrului, investiţiile sunt susţinute din fonduri europene. Termoficarea e finanţată din fonduri elveţiene. Colegiile Economic şi „Elena Ghiba Birta” sunt reabilitate prin PNDL, în timp ce „Preparandia”, din bani locali. Drumurile vor fi, de asemenea, reabilitate din bugetul local. „Din 35 de milioane de euro, 25 sunt fonduri europene şi 10 locale” – a conchis edilul.