Șase licitații într-o săptămână!

Încep licitațiile pentru lucrările din județ! Încă din primele zile ale acestui an, primăriile au demarat procedurile de achiziții pentru a putea efectua lucrări de construcție, modernizare sau reabilitare în acest an. Iată ce planuri au primarii din județ, câți bani vor să aloce și când vor finaliza lucrările.

Frumușeni: străzi de 1,9 milioane lei

În comuna Frumușeni, administrația locală a demarat o licitație pentru modernizarea străzilor din „Cartierul nou”. Proiectul are o valoare de peste 1,9 milioane lei și prevede servicii de proiectare – elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției; lucrări de execuție drumuri într-o lungime totala de 3,262 m. Din valoarea totală a proiectului, 1.957.948 lei fără TVA, sunt alocate 49 mii lei pentru servicii de proiectare, 13.139 lei fără TVA pentru asistență tehnică din partea proiectantului, 1.877.039 lei fără TVA pentru lucrările de execuție, iar suma de 18.770 lei fără TVA pentru organizarea de șantier.

Macea: proiectare pentru apă

Comuna Macea a lansat un anunț de atribuire pentru un contract ce vizează proiectarea și întocmirea proiectului tehnic, detalii de excuții, documentații, acorduri și autorizații aferente obiectivului de investiții „Extindere rețea apă potabilă și canalizare în cartierul din zona de N-E a localității Macea”. Valoarea estimată a contractului este de 24.439 lei.

Grădiniță la Cintei

Comuna Zărand își propune ca în acest an să demareze lucrările la o grădiniță cu program prelungit în satul Cintei. Contractul are o valoare totală de 1.293.403 lei și are ca obiectiv construirea unui nou imobil în care să se desfășoare, în condiții bune de siguranță și sănătate,activitatea grădiniței cu program prelungit. Lucrarea ar trebui să respecte toate normele sanitare pentru ca, la final, să poată primi avizele de funcționare în ceea ce privește siguranța și igiena.

Ineu: 2 milioane pentru Liceul Mihai Viteazul

Un contract de mai mult de 2 milioane de lei a fost pregătit de Primăria Orașului Ineu și este gata să fie atribuit firmei care va dori să execute lucrările de reabilitare și modernizare la Liceul Mihai Viteazul din localitate.

„Obiectul contractului constă în reabilitarea și modernizarea unei clădiri care aparține Liceului Mihai Viteazul din Ineu. Clădirea are suprafață construită de 4.427,85 mp și se înalță pe 3 nivele (P + 2E). Din punct de vedere funcțional, clădirea este destinată învățământului, cuprinde 11 săli de clasă, împreună cu spații administrative. Lucrările de reabilitare și modernizare prevăd lucrări de arhitetcură și rezistență, intervenții asupra instalațiilor sanitare, termice și electrice. Lucrările sunt estimate a fi executate într-un interval de 12 de luni”, explică administrația din Ineu.

Grădiniță la Andrei Șaguna

Primăria din Zimandu Nou investește la rându-i în învățământ. Momentan, vorbim doar de proiectul tehnic, un prim pas care se va concretiza prin lucrările de execuție, pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit în Andrei Șaguna – sat apariținător de comuna Zimandu Nou. Contractul are o valoare de78.874 lei și prevede „servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului investițional «Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Andrei Șaguna, comuna Zimandu Nou». Concret, se vor presta servicii deelaborare proiect tehnic și detalii de execuție,întocmire documentații necesare în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor – asistență tehnică din partea proiectanului”.

Apă și canalizare la Socodor

Comuna Socodor face pași importanți în ceea ce privește reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și extindere a canalizării menajere în comună. Primăria din Socodor a alocat aproximativ 58 mii lei pentru proiectul tehnic și de execuție a lucrărilor.

„Prin acest proiect, comuna Socodor se apropie de implementarea investitiei propuse, prin care se dorește finalizarea infrastructurii de apă și apă uzată, prin reabilitarea sistemului de rețele de apă pe o lungime totală de 4.049 m, extinderea rețelelor de apă pe o lungime totală de 2.343 m, precum și extinderea sistemului de canalizare cu o lungime totală de 1.651 m. Totodată, se va retehnologiza gospodăria de apă,prin realizarea unei stații de tratare apă dotată cu laborator de analize apă/apă uzată, avându-se în vedere în special menținerea în parametrii normali de calitate a indicatorului Mangan din apa potabilă, care în momentul de față depășește valoarea maximă admisă”, susține administrația locală din Socodor.